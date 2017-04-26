Citadel Pro Capital - citadelprocapital.com

О компании:
Цитата:
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В силу того, что фундаментом компании Citadel Pro Capital является независимое объединение профессиональных трейдеров, - основная деятельность компании заключается в управлении, как собственным оборотным капиталом, так и средствами инвесторов в рамках размещения активов на международном валютном рынке, Нью-Йоркской фондовой бирже, а также Российском фондовом и срочном рынках и биржах криптовалют.
Дата старта: 17 марта (как сказал мой партнёр, была новость на сайте но ушла в архив)
Платежные системы — PM, Payeer, AdvCash
Мультиаккаунты запрещены!
Выплаты инстант!
Минимум на вывод 1$
Планы:
GOLD
СУММА: 100 - 1000$
Процент выплат: 17%
Период выплат: 30 дней (0.85% в торговый день)
Количество выплат: 12
Срок вклада: 360 дней
PLATINUM
СУММА: 1001 - 2500$
Процент выплат: 11.33%
Период выплат: 20 дней (0.85% в торговый день)
Количество выплат: 18
Срок вклада: 360 дней
VIP
СУММА: 2501 – 5000$
Процент выплат: 8,5%
Период выплат: 15 дней (0.85% в торговый день)
Количество выплат: 24
Срок вклада: 360 дней
VIP+
СУММА: 5001$ и более
Процент выплат: 4,25%
Период выплат: 7 дней (0.85% в торговый день)
Количество выплат: 48
Срок вклада: 360 дней
Партнерская программа
Выплачивается от дохода привлеченных инвесторов и составляет пять уровней в глубину, а именно 5%-4%—3%-2%-1% Кроме этого предусмотрена система рангов для поощрения активных участников.
Карьера:
1 ранг : оборот 1линии 5000$ премия 250$
2 ранг : оборот 1линии 10000$ и структуры 50.000$ премия 500$
3 ранг : оборот 1линии 20000$ и структуры 100.000$ премия 1000$
4 ранг : оборот 1линии 50000$ и структуры 250.000$ премия 1500$
5 ранг : оборот 1линии 100000$ и структуры 500.000$ премия 2500$
Контакты с сайта: 8-800-100-71-88 info@citadelprocapital.com
Мой вклад:
Date : 04/26/2017 05:27
From/To Account : U12389029
Amount : -100.00
Currency : USD
Batch : 174010194
Memo : Shopping Cart Payment. Invoice 469, DeZZZ.
Payment ID : 469
Hash : 95e88070cbeaacb4a84f29d934d2e33f