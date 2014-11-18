Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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AramarkWorld LTD - aramarkworld.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 18.11.2014
Сообщений: 2,509
Благодарностей: 273
УГ: 12
КП: 0.000
AramarkWorld LTD - aramarkworld.com
Я не админ!

https://aramarkworld.com



Цитата:
О НАС


Япония - страна, которая десятилетиями демонстрирует стабильность экономического роста. Наибольший успех японцы добились в развитии передовых технологий и технологическом обновлении всех основных отраслей промышленности. Продукция, выпускаемая в Японии, является стандартом качества. Секрет успеха экономических достижений заключается в построении модели общества, малый бизнес страны - это двигатель, который ежедневно изобретает и продает свои ноу-хау на мировом рынке. Акции таких компаний постоянно растут в цене , Поэтому Токийская фондовая биржа является одной из крупнейших в мире, и 80% акций, купленных и проданных в Японии, торгуются на ней.

Aramark Japan Holdings Management - инвестиционная компания, официально зарегистрированная на Токийской фондовой бирже. Приоритетным направлением Aramark Japan Holdings Management является инвестирование в ценные бумаги малых предприятий в Японии. Из-за высоких показателей мобильности и производительности малых фирм, а также конкурентного преимущества выпускаемой продукции на азиатском и мировом рынках акционеры в Короткий период времени имеют возможность получить стабильную высокую прибыль.

Токийская фондовая биржа представлена ​​в основном национальными инвестиционными компаниями, которые из-за своих ограниченных финансовых ресурсов не всегда в состоянии идти в ногу с темпами развития фондовой биржи и ростом количества акций японских компаний. Следуя тенденциям изменения на рынке одного из крупнейших фондовых рынков мира, компания Aramark Japan Holdings Management выступила с предложением расширить круг инвесторов и предоставить возможность приобрести акции японских компаний за Каждый из разных уголков мира.

Уже более 5 лет специалисты компании Aramark Japan Holdings Management демонстрируют положительные результаты с акциями японских компаний. За этот период общий объем сделок на Токийской фондовой бирже превысил $ 5 млрд, что позволяет судить о престиже и авторитете нашей компании в инвестиционном сообществе Японии.

Правильное планирование сделок и качественный подход к нашим обязательствам перед партнерами обеспечивают своевременное получение дохода инвесторами компании. Мы предлагаем вам интересные планы по доходам, международной рабочей среде и отличным возможностям карьерного роста.

Мир стоит на пороге новых открытий и достижений. Япония, поскольку концентрация величайших умов и гениев индустрии ноу-хау способна сделать новое «экономическое чудо» века. С общими усилиями инвесторов и сотрудников Aramark Japan Holdings Management мы займем лидирующие позиции на рынке ценных бумаг. Вместе мы создадим новое будущее с новыми возможностями и технологиями, а надежные инвестиционные инструменты помогут партнерам создавать неисчерпаемые источники дохода.
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
Учрежденный
22 сентября 2016 г.
Главное управление
2-й этаж 250 Fowler Avenue, Фарнборо Бизнес Парк, Фарнборо, Хэмпшир, GU14 7JP, Великобритания
Нормативно-правовые акты:
Aramark Japan Holdings Limited; SIC, регистрационный номер. 82990 Aramark Services Inc .; RLE, подробности нет. 4158404 Aramark Services Inc .; Заявление о соответствии, подтвержденное ДА
Регистрация EEA
Aramark Japan Holdings Limited; BaFin, регистрационный номер. 227035 Aramark Services Inc .; ACPR, регистрационный номер. 62420 Aramark Services Inc .; CNMV, регистрационный номер. 7824922 и 25 других.
Внешние аудиторы:
PwC (PricewaterhouseCoopers)
Капитал первого уровня
1 000 000 долл. США +
Банки и основные контрагенты (Компания и клиентские фонды)
Barclays Bank of America RBS
Поставщики ликвидности
10+
Сайты аварийного восстановления
Многонациональный
Нет работников
250+
Награды
30+
Юридический
Linklaters UK
Инвестиционные планы:



Цитата:
Выберите план:
+ Пуск: 2% ежедневно в течение 20 дней
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
План A 10,00 - 300,00 долл. США 1,80
План B 301,00 - 500,00 долл. США 2,00



+ Forex Бизнес: 4% в день за 15 дней
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
План C $ 501,00 - $ 1000,00 3,60
План D 1001,00 - 2000,00 долл. США 4,00



+ Солнечная энергия: 6% в день в течение 30 дней
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
План E $ 2001,00 - 3000,00 долл. США 5,40
План F $ 3001,00 - 4000,00,00 6,00



+ Нефтяная установка: 8% в день в течение 60 дней
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
План G 4001,00 - 8000,00 долл. США 7,20
План H 8001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 8,00
Принять: Perfecty Money, Payeer, Bitcoin



Мин. Вклад: 10 $
Макс. Расход: 10.000 $

Наши инвестиции:
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