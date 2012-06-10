Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ВНЕДОРОЖНИКИ РЕЙТИНГ

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Старый Сегодня, 04:13
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.04.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
ВНЕДОРОЖНИКИ РЕЙТИНГ
У меня УАЗ ПАТРИОТ В целом я доволен своим "БРОДЯГОЙ" На рыбалку,в лес на природу с друзьями никаких проблем
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