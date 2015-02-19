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"Невероятно скромная жизнь" истинных властителей Форекса из России

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Старый Сегодня, 02:50
#1
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"Невероятно скромная жизнь" истинных властителей Форекса из России


И кто ж сказал, что на Форексе в России нельзя заработать? В качестве яркого примера, что "заработать" вполне реально, журналисты из издания "Реальное время" (Казань) опубликовали материал об усадьбе г-на Андрея Дашина, председателя совета директоров форекс-брокера "Альпари", который выставил её на продажу в связи со своим отбытием из России в заграницу (видимо уже насовсем). Стоимость выставленного под Казанью объекта недвижимости вполне себе достойно соперничает с похожими домами в какой-нибудь там Калифорнии или "захудалом" Лас-Вегасе - ни много ни мало, а 10 млн долл. США.



Хотя может оно того и стоит, поскольку двухэтажный домик выполнен чисто в классическом стиле под старину, но старина эта обманчива, поскольку в некоторые, закрытые помещения домика можно попасть только с помощью биометрического доступа (типа сканер для глаз или что-то подобное). Конечно, домик напичкан самыми современными системами типа "умный дом", разными датчиками движения и системами видеонаблюдения. 2 300 кв. м - такова его общая площадь, ну и плюс площадь землицы к нему оставляет 8 000 кв.м. Из других поразительных деталей, можно сказать, например, о туалете и его площадь составляет почти 10 кв.м. И конечно же в домике есть и отдельный бассейн, в котором уместилось еще и джакузи и даже колодец с холодной водой. Отдельный спортивный зал, также не ушел от внимания хозяина этой недвижимости. Вообщем всё внутри отделено по самому высшему классу и самыми дорогими материалами: - вот де поэтому так дорого и стоит.



Андрей Дашин сам по себе незаурядный человек. Это именно он в конце 90-х открыл в Казани дилинговый центр Альпари, а затем кинулся с этой идеей (о Форексе) штурмовать Москву и уже 2011 г. его детище Альпари вошло в первую тройку крупнейших форекс-брокеров мира и сейчас число клиентов Альпари достигает 137 000 человек, а среднемесячный оборот - 90 млрд долл. США.

Правда у данного форекс-брокера есть и темная сторона, вернее даже несколько таких сторон, которые мягко говоря немного портят общую позитивную картину о брокере. Так, британский регулятор финансовых рынков FSА уже однажды выписал британскому подразделению Дашина "Alpari (UK) Limited" немалый штраф в размере £200 000 за слабый контроль за отмыванием денежных средств игроков на рынке Форекс. Далее, это британское подразделение Альпари из-за скачка швейцарского франка к Евро в январе 2015 г. принесло убытки своим клиентам на сумму в $225 млн, но правда сейчас у них идёт возврат средств клиентам. В США на "Альпари" накладывала штраф Национальная фьючерсная ассоциация
в размере 200 000 долл. В 2013 г. регулятор с Кипра отзывал лицензию у подразделения Alpari Financial Services Ltd. В 2014 г снова Национальная фьючерсная ассоциация (США) наложила на Альпари штраф в размере 50 000 долл. и итоге отозвала у них свою лицензию. Но правда на все эти случаи (выше) у пресс-службы Альпари есть свои веские доводы, что они ни в чем не виноваты, а это всё враги... Понятно, что на рынке Форекс своё место под солнцем надо постоянно отстаивать, вот и идёт неустанная борьба противников и сторонников компании Андрея Дашина.

Но сам г-н Дашин от этого ничуть не унывает и как видим постоянно заботится о сохранении всего того, что он заработал в прежние годы своим нелегким трудом, и конечно, своей головой, причём именно на рынке Форекс. Вот сейчас он, к примеру, обстроился на Кипре и хоть считать деньги в чужом кармане "грешно", но судя по всему туда же он переправил и часть своих "жизненных достижений" (повторим, благодаря Форексу) в виде: яхта Princess 72 MY за 3 млн долл. США, а еще таких дорогих авто как: Morgan за 400 000 долл. США, Maserati за 500 000 долл. США и Bentley за 250 000 долл. США. Неплохо, да? И кто после этого скажет, что рынок Форекс не даёт людям заработать?

Специально для mmgp.ru

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Старый Сегодня, 02:54
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 26.04.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: "Невероятно скромная жизнь" истинных властителей Форекса из России
Ну, начать надо было не так, на форексе заработать нельзя, но вот на тех кто думает, что можно - легко. И вот яркий тому пример.
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