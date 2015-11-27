Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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RobinHood.Global - рефбек 22% от вклада по сумме начислений!!!

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Старый Сегодня, 02:16
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 50
Благодарностей: 19
УГ: 9
КП: 0.000
RobinHood.Global - рефбек 22% от вклада по сумме начислений!!!
RobinHood
22% от вашего вклада


Условия: возвращаю рефбэк от еженедельной выплаты в течении 48 часов в размере 14%, что в общей сложности составит 22% от вашего депозита по окончанию выплат.
Для получения рефбэка от меня вам необходимо:

1)Зарегаться по моей ссылке robinhood.global/?ref=karatych (мой логин в проекте karatych, проверяйте!!! если не совпадает почистить куки)

2)Связаться со мной либо в этой теме либо в ВК vk.com/id340158585 оставив заявку где указываем:
- логин в проекте
- сумма вклада
- ваш кошелек
- платежная система (выплачиваю только Perfect money, Advanced Cash, Bitcoin, Payeer)

буду вам очень благодарен если вы отпишитесь в данной теме о получении рефбэка

в случае скама проекта выплаты сразу же приостанавливаются!
__________________
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Последний раз редактировалось Dimassi; Сегодня в 02:21.
Dimassi на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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