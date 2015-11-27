RobinHood.Global - рефбек 22% от вклада по сумме начислений!!!

RobinHood
22% от вашего вклада
Условия
: возвращаю рефбэк от еженедельной выплаты в течении 48 часов в размере 14%, что в общей сложности составит 22% от вашего депозита по окончанию выплат.
Для получения рефбэка от меня вам необходимо:
1)Зарегаться по моей ссылке robinhood.global/?ref=karatych
(мой логин в проекте karatych
, проверяйте!!! если не совпадает почистить куки)
2)Связаться со мной либо в этой теме либо в ВК vk.com/id340158585
оставив заявку где указываем:
- логин в проекте
- сумма вклада
- ваш кошелек
- платежная система
(выплачиваю только
Perfect money, Advanced Cash, Bitcoin, Payeer)
буду вам очень благодарен если вы отпишитесь в данной теме о получении рефбэка
в случае скама проекта выплаты сразу же приостанавливаются!