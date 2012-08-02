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Инвестиционный холдинг Finstar выделил $150 млн на развитие финтех-стартапов

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Старый Сегодня, 01:42
#1
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Инвестиционный холдинг Finstar выделил $150 млн на развитие финтех-стартапов


Финтех-стартапы получили на развитие 150 миллионов долларов от бывшего владельца казино "Вулкан"

Миллиардер из России О. Бойко, так же известный как бывший владелец интернет казино "Вулкан" выделил 150 миллионов долларов на развитие стартапов связанных с технологиями близкими к финансовым. Инвестирование будет распределено на 5 лет.

Дочерний филиал FinstarLabs взял на себя обязательство по управлению инвестициями. Так же филиал будет центром разработки для всех смежных проектов. FinstarLabs уже получали первую сумму в размере 30 миллионов долларов.

Бойко рассказал, что сейчас рынок развивается очень стремительно, и любые задержки могут потерять большую долю рынка. Деньги будут направлены на самые горячие идеи с финансово-технического сектора. Внедрять их обещают максимально быстро.

Finstar однако сохранил за собой право не раскрывать в какие именно проекты будут инвестированы средства. Холдинг работает в более 30 странах. Проекты будут ориентированны на рынок на котором уже работает Finstar.

Каждый стартап получит от миллиона до 10 миллионов долларов. Все будет зависеть от условий сделки. На официальном сайте холдинга указано, что банк инвестиций для стартапа может составлять от 20 до 200 миллионов долларов. Все стартапы будут подбираться по качеству создателей, популярные тенденции и быстро-внедряемые проекты.

Уникальность: 100.00%
По материалам vc.ru
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Lonsdayl (Сегодня), moskva (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:47
#2
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Re: Инвестиционный холдинг Finstar выделил $150 млн на развитие финтех-стартапов
Помню казино вулкан сколько денег туда всадил
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Старый Сегодня, 02:04
#3
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Re: Инвестиционный холдинг Finstar выделил $150 млн на развитие финтех-стартапов
Может это такая старытая реклама вулкана во всех технологических СМИ?)
А на самом деле хороший ход, нужно грамотно использовать деньги, полученные от на клиентах
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Метки
бизнес, инвестиции, стартап
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