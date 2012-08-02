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Sense360 привлек $ 7 млн для отслеживания клиентов в фастфудах

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Sense360 привлек $ 7 млн для отслеживания клиентов в фастфудах
С 2013 года физическое отслеживание клиентов в магазинах стало глобальной тенденцией. Используя координаты сотового телефона, продавцы данных отслеживают перемещения покупателей в магазинах, пытаясь вернуть некоторых розничных продавцов. По крайней мере, это аргумент для магазинов. И теперь рестораны быстрого питания сделают подобный шаг.



Стартап Sense360, расположенный в Лос-Анджелесе, привлек $ 7 млн в первом раунде финансирования. Компания нацелена на 20 000 пунктов быстрого питания, и подкрепляет свою уверенность успешным использованием технологии отслеживания клиентов в магазинах.
Технология Sense360 будет отслеживать местоположение и хранить данные опросов клиентов, а также отзывы (как добровольные, так и не добровольные) о том, что работает, а что не работает в заведениях по всей стране. В список инвесторов раунда вошли Firstmark, Qualcomm Ventures и расположенный в Калифорнии фонд Upfront Ventures.

Sense360 — не единственная компания, которая следит за поведением клиентов. В феврале BirdEye собрала $ 25 миллионов, чтобы не только анализировать поведение клиентов и отзывы, но также предлагать некоторые взаимоотношения. Обе компании основаны на базе других стартапов, таких как ShopperTrak, Retail Next, Nomi и Prism Skylabs.

Компания создала консультативный совет с «крупными рыбами» из сферы ресторанов быстрого питания. В их список вошли Джоэл Аах, бывший вице-президент в Darden Restaurants (компания, владеющая сетью ресторанов Olive Garden и другими); Хью Гриффитс, глобальный главный директор по продуктам компании Universal McCann. Главный исполнительный директор Sense360 Эли Портной делает все возможное, чтобы подчеркнуть заботу, с которой компания подходит к клиентским данным.

«Мы работаем только с теми приложениями, которые имеют законные основания на сбор информации о местоположении. Мы также не собираем личную информацию», сказал Портной. На самом деле компания намеренно скрывает конфиденциальные данные, такие как точки доступа WiFi, чтобы никто не смог получить доступ к пользовательской информации.

Портной сказал, что компания никогда не делится индивидуальными данными с третьими лицами и что все отчеты предоставляются в агрегированном формате. Это означает, что Sense360 не делится данными, а предоставляет доступ к специальной панели, которая позволяет заведениям просматривать собранную информацию.

Перевод специально для mmgp.ru

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