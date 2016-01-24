asteroid.ltd - Рефбек 100% на все вклады!

Asteroid LTD Реферальный возврат 100% на все вклады
Условия получения Рефбека 100% (5% от вклада):
1. Свяжитесь со мной посредством телеграмма:@investblog_info, скайпа: timoboll64, или в личных сообщениях на форуме для получения ссылки на регистрацию
Внимание!
После регистрации через телеграм-бота проверьте в меню "Мои рефералы" в самом верху сообщения должно быть написано - Ваш аплайн: investblog
2. После регистрации и внесения депозита, свяжитесь со мной посредством телеграмма:@investblog_info, скайпа: timoboll64, или в личных сообщениях на форуме.
3. Укажите данные связанные с вашим депозитом:
-ваш логин в проекте
-дата депозита
-сумма депозита
-платежная система
-номер кошелька для выплаты рефбека
4. Обязательно отпишитесь в этой теме о получении рефбека.
5. Запрос рефбека возможен в течение 24 часов после вклада. Последующие запросы обрабатываться не будут.
6. Выплата рефбека на ваш кошелек будет осуществлена в течении 24 часов после получения мной запроса.
Контакты для связи:
Telegram: @investblog_info
Skype: timoboll64