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Старый Сегодня, 01:37
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.01.2016
Сообщений: 733
Благодарностей: 435
УГ: 0
КП: 0.000
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Условия получения Рефбека 100% (5% от вклада):

1. Свяжитесь со мной посредством телеграмма:@investblog_info, скайпа: timoboll64, или в личных сообщениях на форуме для получения ссылки на регистрацию
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После регистрации через телеграм-бота проверьте в меню "Мои рефералы" в самом верху сообщения должно быть написано - Ваш аплайн: investblog

2. После регистрации и внесения депозита, свяжитесь со мной посредством телеграмма:@investblog_info, скайпа: timoboll64, или в личных сообщениях на форуме.

3. Укажите данные связанные с вашим депозитом:

-ваш логин в проекте
-дата депозита
-сумма депозита
-платежная система
-номер кошелька для выплаты рефбека

4. Обязательно отпишитесь в этой теме о получении рефбека.

5. Запрос рефбека возможен в течение 24 часов после вклада. Последующие запросы обрабатываться не будут.

6. Выплата рефбека на ваш кошелек будет осуществлена в течении 24 часов после получения мной запроса.



Контакты для связи:
Telegram: @investblog_info
Skype: timoboll64
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Asteroid LTD - РЕФБЕК 100% на все вклады
investblog на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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