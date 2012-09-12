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Представлено покерное приложение на основе криптовалюты Etherum

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Представлено покерное приложение на основе криптовалюты Etherum
Стремительно развивающийся рынок мобильных приложений в скором времени получит совершенно новый продукт, который сможет изменить представление не только о игре с мобильных устройств, но и всю концепцию онлайн покера.

Новое приложение для устройств на Андроиде, получившее название Uncle Finney’s Poker работает на технологии Etherum – онлайн платформе позволяющей создавать онлайн-сервисы на базе блокчейна.

Приложение предлагает игру только хедз-ап, а главным его отличием от традиционных покер-румов является отсутствие депозитов, и соответственно, вывода средств. Банкролл не хранится на счетах оператора, и риск потерять деньги из-за взлома аккаунта сводится к нулю. Технология «умных-контрактов» обеспечивает перевод денег от проигравшего игрока к выигравшему, сразу после окончания игры.

Валютой приложения служит криптовалюта Ether (ETH), валюта же дала название приложению (Finney – 1/1000 часть Ether). Что касается покерной составляющей, то приложение выглядит достаточно просто, а для игры доступен только пятикарточный дро. Uncle Finney’s Poker не использует сертифицированный генератор случайных чисел, но, по словам разработчиков, программное обеспечение, используемое для перемешивания карт, позволяет добиться необходимой «случайности».

Нынешний формат Uncle Finney’s Poker врядли станет конкурентом крупным покер румам, но новый подход может всерьез повлиять на развитие индустрии в целом.
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