Стартап Babylon Health привлек $ 60 млн для диагностики заболеваний с помощью ИИ

Babylon Health, стартап из Великобритании, разрабатывающий цифровое приложение для сферы здравоохранения, базирующееся на искусственном интеллекте (ИИ) и видео и текстовых консультациях с врачами и специалистами, привлекла $ 60 млн новых инвестиций. Компания заявила, что планирует использовать новый капитал для наращивания возможностей искусственного интеллекта. В список планов входит определение диагноза с помощью ИИ. Эта функция должна появиться в конце этого года.
Инвесторы раунда не раскрываются, но издательство Financial Times упоминает семью египетского миллиардера в качестве нового покровителя. Предыдущий раунд инвестирования принес компании $ 25 млн и был возглавлен инвестиционным фондом Investment AB Kinnevik, зарегистрированным в Швеции. В список инвесторов Babylon Health входят Hoxton Ventures, Richard Reed, Adam Balon и Jon Wright(соучредители Innocent Drinks). И, возможно, Демис*Хассабс*и Мустафа Сулейман, основатели Deepmind, компании по разработке ИИ, купленной Google за $ 500 млн.
Babylon уже сотрудничает с рядом органов здравоохранения в Лондоне. Компания тестирует услугу «сортировки», основанной на ИИ, которая заменяет телефонную линию NHS 111, куда клиенты звонят для получения консультации и направления в местные и внешние службы круглосуточной помощи. Услуга сделана на основе той же функции, что помогает с помощью симптомов управлять приложением Babylon. С момента запуска в июле прошлого года, приложение Babylon предоставило медицинскую консультацию более 250 000 человек.
Но амбиции компании смотрят далеко вперед. Babylon планирует создать функцию на основе ИИ, с помощью которой будет определять диагноз и в результате назначать подходящее лечение. «Для достижения главной цели Babylon курирует крупнейшими данными медицинского содержания, и делает успехи в различных методах глубокого машинного изучения, адаптированных специально для сферы здравоохранения», говорит представитель компании.
Доктор Али Парса, основатель и главный исполнительный директор Babylon, сказал в заявлении: «Передовой искусственный интеллект и постоянно растущие достижения в медицине приближают глобальное улучшение здоровья ближе, чем представляет большинство людей. Ученые Babylon предсказывают, что в скором времени приложение будет диагностировать и предвидеть проблемы со здоровьем лучше, чем врачи. Стоит понимать, что медики и врачи будут сотрудничать, а не конкурировать друг с другом. Врачи делают больше работы, чем просто определяют диагноз: ИИ станет инструментом, который позволит врачам и специалистам здравоохранения стать более доступными для всех жителей планеты».
Он также рассказал о том, что привлеченные инвестиции стали «большим вотумом доверия» в Великобритании к разработке технологий глобального масштаба, которые могут быть применены для решения мировых проблем. Заявление перекликается с прошлыми разговорами Парса, где он выражал разочарование от того, что в Великобритании и Европе отсутствует желание финансировать в долгосрочные научно-исследовательские компании. Инвесторы не хотят вкладывать деньги в компании, оказывающие значительную пользу для человечества, но медленно возвращают вложенный капитал.
Перевод специально для mmgp.ru