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Как обналичивать bitcoin при помощи wirexapp.com?

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Как обналичивать bitcoin при помощи wirexapp.com?
Приветствую вас, мои дорогие читатели!

С приходом в финансовый сектор нового вида денег, начались кардинальные изменения в сфере IT. Привычный банкинг начинает незаметными толчками выталкивать из обихода финансовая революция. Его место активно занимают высокотехнологические стартапы, идеально вписывающиеся в современный жизненный ритм. Как раз к ним и относится сервис wirexapp.com, о котором сегодня и поговорим.


Краткий обзор сервиса

Созвучный с площадкой ХАРО, но более понятный стартап wirex позволят в анонимном порядке или в авторизированном режиме мгновенно конвертировать биткоины в различные европейские и цифровые денежные знаки. Предоставляется вывод биткоинов на банковские карты и карту самой компании, деньги с которой можно обналичивать во всех офлайн-точках, работающих с пластиком типа «MasterCard». Нет привязки к географическому размещению клиента и графикам работы банковских отделений.

Предком компании является E-Coin, первый сервис, выпустивший дебетовые bitcoin-карты «MasterCard» и «Visa». На данный момент времени происходит безболезненная интеграция с сайта прародителя на сервис wirex, где клиентов ожидает более широкий спектр услуг, много современных приложений, низкие суммы комиссионных и доступность. В какой бы точке земного шара не находился клиент wirexapp.com, он в любую минуту сможет организовать вывод биткоинов на карту в рекордно короткие сроки, потому что компания работает напрямую и не прибегает к помощи банковского посредничества.

Несколько слов о картах сервиса

Для конвертации и обналичивания биткоинов можно у компании получить два вида карт: физическую и электронную. Понятное дело, что электронный вариант рассчитан на онлайн-платежи, тогда как пластик поможет в работе с физическим оборудованием. Виртуальной картой можно сразу же работать после получения ценной информации электронным письмом, тогда как пластиковый образец нужно немного подождать, пока его вам доставят.

Пластиковые карты выпускаются быстро. При этом можно выбрать верифицированный или анонимный вариант. Пакет документов не требуется. Просто у не верифицированной карты ограничена функциональность.

Доставляются карты сервиса wirex экспресс-методом и стандартным вариантом. Экспресс-доставка занимает максимум неделю. На 4-й день после оформления заказа клиент получает трекинг-номер для отслеживания конверта в системе «DHL». Хотя нередки случаи, когда пользователь получает карту раньше. Если же происходят какие-то нестыковки: неточный адрес, длительное отсутствие адресата, и пр., то пакет находится на складе местного офиса «DHL» до 14 дней. По истечении этого срока письмо будет отправлено обратно, и повторно именно эту карту никто уже высылать не станет.

Стандартный вариант доставки карты wirex осуществляется сначала сервисом «Royal Mail». Сотрудники доставляют конверт до ближайшего отделения местных почтовых служб. Дальнейшая судьба пакета целиком зависит от них. Отслеживание в этом случае полностью исключено.

Клиенту трекинг-номер не присылается. Примерный срок доставки письма 2-8 недель. Если за 2 месяца пакет к вам так и не дошел, лучше связаться с компанией wirex и аннулировать потерявшуюся карту.

После вскрытия пакета с долгожданным пластиком для обналичивания биткоинов, клиент ознакомится с действующим лимитом. Но этого не достаточно для конвертации биткоинов. Необходим пин-код. Его пользователю могут выслать на указанный адрес электронного ящика или же продиктовать по телефону автоматизированной линии. На сайте сервиса в определенном разделе приведена комбинация последовательных действий.

В завершение

На сайте сервиса с русскоязычным интерфейсом можно найти много полезной информации. Это ответы практически на все возникающие вопросы. Информация изложена таким образом, чтобы с ней смог разобраться даже неопытный пользователь. Приятно, когда так трепетно заботятся о клиентах. А у вас был опыт работы с площадкой wirexapp.com и ее картами? Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями.


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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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