Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
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Ojooo Affiliate

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Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
Внимание!!! Создатель темы обязан подтвердить факт получения выплат.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:43
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Старый Сегодня, 00:33
#1
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.10.2011
Сообщений: 105
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Ojooo Affiliate
Новый проект от компании Ojooo! (Для тех кто знаком с этой компанией я разместил информацию в конце поста)
1. Что нам предлагает компания?
Компания Ojooo разработала мобильный мессенджер, с помощью которого можно звонить по льготным тарифам. Цена от 0.01$. Например можно звонить из России в США за 0.01$ на мобильный.
И тут нужно уточнить, что вызов происходит именно на мобильный! Тот кому вы звоните не обязан устанавливать приложение!
Однако, если он сделает это, появится возможность общаться абсолютно бесплатно!
Краткое видео-описание от компании


2. На чем зарабатываем?
Пополнение счета в приложении
Покупка привилегированного статуса
Покупка пакетов минут

3. Типы статусов
- Обычный (только прямые продажи)
- Привилегированный (прямые и косвенные, т.е. 2 уровня)

4. Информация об отчислениях


Подробнее

5. Стоит ли попробовать, идут ли партнеры?
Хочу сказать что в данный момент это приложение очень популярно в Индии, индусы им активно пользуются.
Вот скрин из моего кабинета в партнерке.


6. Выплаты

Минимальная сумма вывода 20$


Ссылка на приложение
Зарегистрироваться в партнерской программе!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ КТО ИМЕЕТ ПРЕТЕНЗИИ К КОМПАНИИ

Многие скажут что их кинула эта компания и не выплатила средства из WAD. Хочу сказать что на протяжении уже 2х лет я регулярно заходил в личный кабинет WAD и делал эти несчастные 4 клика. Компания хоть и редко делала мне небольшие выплаты по 200$. Компания не отказывалась от своих долгов и сейчас подтверждает это!



Мало того, они сейчас очень оперативно делают выплаты


Лично я больше не собираюсь заказывать выплаты, так как они обещают дать мне акции на оставшиеся средства!
__________________
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Стабильный заработок в OJOOO
Последний раз редактировалось masterlexa; Сегодня в 00:41.
masterlexa на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:43
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