Ojooo Affiliate

Новый проект от компании Ojooo! (Для тех кто знаком с этой компанией я разместил информацию в конце поста)
1. Что нам предлагает компания?
Компания Ojooo разработала мобильный мессенджер, с помощью которого можно звонить по льготным тарифам. Цена от 0.01$. Например можно звонить из России в США за 0.01$ на мобильный.
И тут нужно уточнить, что вызов происходит именно на мобильный! Тот кому вы звоните не обязан устанавливать приложение!
Однако, если он сделает это, появится возможность общаться абсолютно бесплатно!
Краткое видео-описание от компании
2. На чем зарабатываем?
Пополнение счета в приложении
Покупка привилегированного статуса
Покупка пакетов минут
3. Типы статусов
- Обычный (только прямые продажи)
- Привилегированный (прямые и косвенные, т.е. 2 уровня)
4. Информация об отчислениях
Подробнее
5. Стоит ли попробовать, идут ли партнеры?
Хочу сказать что в данный момент это приложение очень популярно в Индии, индусы им активно пользуются.
Вот скрин из моего кабинета в партнерке.
6. Выплаты
Минимальная сумма вывода 20$
Ссылка на приложение
Зарегистрироваться в партнерской программе!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ КТО ИМЕЕТ ПРЕТЕНЗИИ К КОМПАНИИ
Многие скажут что их кинула эта компания и не выплатила средства из WAD. Хочу сказать что на протяжении уже 2х лет я регулярно заходил в личный кабинет WAD и делал эти несчастные 4 клика. Компания хоть и редко делала мне небольшие выплаты по 200$. Компания не отказывалась от своих долгов и сейчас подтверждает это!
Мало того, они сейчас очень оперативно делают выплаты
Лично я больше не собираюсь заказывать выплаты, так как они обещают дать мне акции на оставшиеся средства!