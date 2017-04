CashToday

Стартап Two Pore Guys привлек $24,5 млн для одномолекулярной сенсорной платформы



Стартап Two Pore Guys (2PG), сегодня объявил о привлечении $24,5 млн. инвестиций в первом раунде финансирования, возглавленного венчурной компанией Khosla Ventures. Новые инвестиции будут использованы для расширения производства портативного одномолекулярного сенсорного устройства, которое работает как монитор глюкозы, при этом с помощью использующихся в нем одноразовых тестов-полосок можно обнаружить практически любые виды молекул с очень высокой точностью. Кроме того, текущее финансирование позволит компании расширить собственный штат сотрудников и использовать свою инновационную технологию для секвенирования и составления карты генома человека.



Благодаря использованию твердотельных нанопор 2PG позволяет осуществлять цифровое одномолекулярное зондирование с помощью небольшого, недорого и максимально простого в использовании устройства. Данное устройство способно передавать данные по беспроводной связи авторизованным компьютерным системам и различным облачным сервисам, что позволяет использовать его для таких направлений, как телемедицина, проведение клинических испытаний, а также для разработки новых видов лекарств и глобального отслеживания различных типов патогенов и болезней.



Компания начала продуктивно сотрудничать с множеством компаний, которые планируют разрабатывать тесты для данной платформы, подобно тому, как разработчики программного обеспечения создают приложения для смартфонов. Целевое использование этого продукта включает в себя такие направления, как диагностика человека и животных, применение в сельском хозяйстве, тестирование безопасности пищевых продуктов, мониторинг окружающей среды и многое другое.



”Поскольку мы официально презентовали компанию несколько месяцев назад и сразу же объявили о нашем первом клиническом анализе образцов жидкой биопсии в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, мы привлекли огромный интерес общественности“, – сообщил Дэн Хеллер, генеральный директор Two Pore Guys. ”Мы очень рады сотрудничать с одной из ведущих венчурных компаний, особенно в тот момент, когда мы выходим на следующий уровень своего развития“.



Бизнес-модель 2PG схожа с моделью App Store. Определенные виды анализов специально разрабатываются сторонними компаниями для обнаружения практически любых разновидностей молекул. При этом даже уже ранее созданные тесты для стандартного централизованного лабораторного оборудования могут быть адаптированы к платформе Two Pore Guys, что позволяет появиться на рынке неограниченному количеству высокочувствительных тестов. Стартап 2PG производит уникальные считывающие устройства и тест-полоски, которые содержат в себе специальные реагенты от фирм-партнеров для проведения высокоточных анализов. Затем вся продукция компании продается через главных распространителей.



Руководитель компании Винод Хосла отметил следующее: ”С платформой Two Pore Guys родилась новая бизнес-модель диагностики. Требования к величине капитала для вывода определенного вида теста на рынок теперь аналогичны затратам софтверных компаний, потому что разработчикам больше ничего не нужно самостоятельно производить – они просто разрабатывают анализы. Благодаря максимально доступной диагностике, поддерживаемой данной платформой, мы можем осуществлять полноценные биоинкубаторные операции и проводить анализ больших объемов данных на основе технологии 2PG, которая открывает двери в новый мир точной медицины, функционирующей в режиме реального времени“.



Стартап Two Pore Guys разработал переносную одномолекулярную сенсорную платформу, обладающую точностью и чувствительностью эталонного лабораторного оборудования и возможностью мгновенного анализа проб и выдачи результатов. Ядром данной уникальной технологии являются полупроводниковые датчики на основе нанопор, которые способны обнаруживать нуклеиновые кислоты, белки и другие аналиты в образцах человека, животных, сельскохозяйственных культур и в окружающей среде. Данное устройство с аккумуляторным питанием идеально подходит для использования в любых местах. Предельно простая в применении платформа предназначена для синхронизации со смартфоном или компьютером для проведения высокоточного анализа и мгновенного обмена данными, включая интеграцию с электронными медицинскими записями. Компания была основана в 2011 году, ее главный офис расположен в Санта-Крусе, штат Калифорния.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/04/25/t...s-a-financing/



