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CarHopper привлек $1.5 миллиона, чтобы помочь арендовать элитное авто

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CarHopper привлек $1.5 миллиона, чтобы помочь арендовать элитное авто

CarHopper, расположенная в Майами (Флорида, США) компания-разработчик платформы для бронирования элитных автомобилей, получила 1,5 миллиона долларов инвестиций в посевном раунде финансирования. Инвесторами выступила группа бизнес-ангелов.

Компания намерена использовать полученные средства для проведения маркетинговых мероприятий, нацеленных на увеличение продаж, а также для ускорения разработки новых функций.


Под руководством Бора Хамамджоглу (соучредитель и генеральный директор), CarHopper предоставляет одноименную онлайн и мобильную платформу для бронирования роскошных автомобилей, таких как Ferrari, Bentley, Lamborghini и McLaren. Мобильное приложение доступно как для iOS, так и для Android-устройств. По словам Бора Хамамджоглу: "Последние тенденции показывают, что люди предпочитают покупать впечатления, а не активы и компания старается следовать этому тренду".

Пользователь может выполнить поиск по дате, пункту назначения и машине, которую он хочет арендовать. CarHopper мгновенно проверяет уникальные автомобили класса "люкс", доступные месте нахождения клиента, и выдает результат одним списком, далее остается только выбрать понравившуюся модель. Согласно докладу компании Statista, доход рынка аренды элитных автомобилей в США составляет $5 миллиардов в год и ежегодно растет на 10%.


Цена аренды: Mclaren 570 (2016 года) - $1600 в день, Bentley Bentayga (2017 года) - $1700 в день, а Ferrari 458 (2013 года) - $1299 в день.


Компания была основана в 2016 году и в настоящий момент работает в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Орландо и Форт-Лодердейле.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:50
#2
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 576
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Re: CarHopper привлек $1.5 миллиона, чтобы помочь арендовать элитное авто
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