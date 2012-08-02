CarHopper привлек $1.5 миллиона, чтобы помочь арендовать элитное авто

CarHopper, расположенная в Майами (Флорида, США) компания-разработчик платформы для бронирования элитных автомобилей, получила 1,5 миллиона долларов инвестиций в посевном раунде финансирования. Инвесторами выступила группа бизнес-ангелов.
Компания намерена использовать полученные средства для проведения маркетинговых мероприятий, нацеленных на увеличение продаж, а также для ускорения разработки новых функций.
Под руководством Бора Хамамджоглу (соучредитель и генеральный директор), CarHopper предоставляет одноименную онлайн и мобильную платформу для бронирования роскошных автомобилей, таких как Ferrari, Bentley, Lamborghini и McLaren. Мобильное приложение доступно как для iOS, так и для Android-устройств. По словам Бора Хамамджоглу: "Последние тенденции показывают, что люди предпочитают покупать впечатления, а не активы и компания старается следовать этому тренду".
Пользователь может выполнить поиск по дате, пункту назначения и машине, которую он хочет арендовать. CarHopper мгновенно проверяет уникальные автомобили класса "люкс", доступные месте нахождения клиента, и выдает результат одним списком, далее остается только выбрать понравившуюся модель. Согласно докладу компании Statista, доход рынка аренды элитных автомобилей в США составляет $5 миллиардов в год и ежегодно растет на 10%.
Цена аренды: Mclaren 570
(2016 года) - $1600
в день, Bentley Bentayga
(2017 года) - $1700
в день, а Ferrari 458
(2013 года) - $1299
в день.
Компания была основана в 2016 году и в настоящий момент работает в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Орландо и Форт-Лодердейле.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru