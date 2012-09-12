Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,047 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Индия на пути к легализации биткоина

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:51
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,470
Благодарностей: 6,494
УГ: 12
КП: 0.191
подарки
награды Волшебный горшочек 
Индия на пути к легализации биткоина
В Индии растет популярность виртуальных валют, поэтому на прошлой неделе правительством страны был создан междисциплинарный комитет для изучения вопросов, связанных с обращением криптовалют.

Деятельность этого комитета будет регулироваться Министерством финансов Индии.

Комитет рассматривает возможность легализации биткоина и признание его официальным платежным средством. Здесь же решается вопрос о регулирующих правилах, вступающих в силу, в случае одобрения инициативы по легализации.

Эти правила и меры должны будут защищать права держателей криптовалют, а также противодействовать получению нелегальных доходов и отмыванию денег.

Резервный банк Индии рассматривает возможность введения комиссий для трансакций с биткоинами. Налогом будут облагаться все операции с криптовалютами.

Решение по правовому статусу биткоина в Индии будет принято в конце мая.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Только лучшие проекты-e-invest.biz!|Инвестирую тут MONHYIP|ОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИ|Лучшие инвест блоги в одном месте!|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Цена биткоина бьёт рекорды. Обзор курса биткоина ElarGroup3 Новости криптовалют 9 18.04.2017 19:11
Индия на пути к безналичному обществу: в стране запустили новое финансовое приложение Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 14 07.01.2017 18:35
На Украине обосновали необходимость легализации проституции ttxz Политика и экономика 36 06.10.2016 22:11
Минфин разработал законопроект о легализации казино Александр Стадников Новости в мире финансов и инвестиций 1 01.12.2015 17:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Сергей Горин
29 украинских компаний вошли в рейтинг ТОП-500 Восточной Европы
От Сергей Горин в разделе «Политика и экономика»
Аватар NETWEB-monitor
Juice-farm.ru - Juice-farm
От NETWEB-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар svn1975
Сделка ценой в 1 евро – во Франции пекарь продал свой бизнес бездомному
От svn1975 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар VESTAXXX
Алмаз столетия, найденный в Ботсване, оценили более чем в $60 млн
От VESTAXXX в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Ddos атака - не будьте роботом - зомби!
От wert8 в разделе «Компьютерная безопасность»
Аватар Sirtus
Форекс брокер по торговле акциями
От Sirtus в разделе «Общие вопросы работы Брокеров»
.     
Пользователей
409,047
Тем
466,653
Сообщений
11,518,309

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube