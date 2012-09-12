Индия на пути к легализации биткоина

В Индии растет популярность виртуальных валют, поэтому на прошлой неделе правительством страны был создан междисциплинарный комитет для изучения вопросов, связанных с обращением криптовалют.
Деятельность этого комитета будет регулироваться Министерством финансов Индии.
Комитет рассматривает возможность легализации биткоина и признание его официальным платежным средством. Здесь же решается вопрос о регулирующих правилах, вступающих в силу, в случае одобрения инициативы по легализации.
Эти правила и меры должны будут защищать права держателей криптовалют, а также противодействовать получению нелегальных доходов и отмыванию денег.
Резервный банк Индии рассматривает возможность введения комиссий для трансакций с биткоинами. Налогом будут облагаться все операции с криптовалютами.
Решение по правовому статусу биткоина в Индии будет принято в конце мая.
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