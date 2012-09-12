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Семь банкиров прошли процедуру «отбеливания»

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Семь банкиров прошли процедуру «отбеливания»
«В период с 20 мая 2016 года по 20 апреля 2017-го по 13 лицам были поданы в НБУ заявки на так называемое отбеливание репутации, семь из которых были одобрены», – сообщили в Нацбанке.

Первыми «отмылись» экс-руководители банка «Юнисон». «У нас не было претензий к главе правления банка «Юнисон», потому что банк был выведен с рынка по причине непрозрачной структуры собственности, а это к собственникам не имело отношения», — рассказывает экс-директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Александр Завадецкий. Экс-глава этого банка Александр Глущенко стал развивать инкассацию в ТАСкомбанке на позиции зампреда, а экс-зампред Дмитрий Яковлев стал зампредом банка «Форвард».

Как сообщает «Финансовый клуб» в проекте «50 ведущих банков Украины – 2017», процедуру отбеливания репутации хочет пройти зампред правления Укргазбанка Вадим Березовик. Он до декабря 2016-го возглавлял Вектор Банк, который в начале 2017-го обанкротился из-за отсутствия финансовой поддержки владельца учреждения Андрея Перкаля. «Вины менеджмента в том, что случилось с «Вектором», нет», – считает Вадим Березовик. Но в этом еще надо будет убедить Минфин – именно подпись владельца должна стоять на документах госбанка для НБУ. Первый замминистра финансов Оксана Маркарова пообещала обсудить этот вопрос с министром.

Среди тех, кто не прошел «чистилище» Нацбанка, оказался экс-глава банка «Надра» Дмитрий Зинков, который хотел стать главой набсовета Платинум Банка, но вовремя осознал ничтожность своих шансов. «Пакет по Дмитрию Зинкову был отозван банком. НБУ не принимал решения о подтверждении его деловой репутации», – сообщили в НБУ. Впрочем, поскольку банк «Надра» закрылся еще в феврале 2015 года, репутация Дмитрия Зинкова будет считаться вновь безупречной уже в феврале следующего года. И даже причастность к Платинум Банку, который обанкротился в январе 2017-го, не помешает его возможному возвращению на рынок.

Поскольку «банкопад» начался именно три года назад, в этом году право вернуться на рынок получат руководители 33 обанкротившихся в 2014 году банков. Соответствующую вакансию уже может искать экс-глава правления Банка Форум Андрей Яцура. Осенью на рынок могут вернуться экс-банкиры Олега Бахматюка и Александра Януковича – Денис Мальцев и Анна Гурова.

По материалам Финансовый клуб
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