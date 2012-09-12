Кредитный портфель банка Мартыненко - Жвании "похудел" в 1 квартале на 15%
Согласно отчетности Диамантбанка (24 апреля в него была введена временная администрация), по итогам І квартала он задекларировал доход в 1,7 млн грн при расходах на формирование резервов на уровне 28,1 млн грн.
На конец марта банк декларировал собственный капитал на отметке 112,5 млн грн.
Кредитный портфель Диамантбанка в І квартале сократился на 532,3 млн грн, или на 14,8% (до 3,05 млрд грн), а объем средств клиентов – на 249,5 млн грн, или на 5,5% (до 4,24 млрд грн).
Напомним, по данным НБУ, Фонд гарантирования вкладов выплатит 1,1 млрд грн вкладчикам Диамантбанка в пределах гарантийной суммы.
На 01.01.2017 объем вкладов физлиц в Диамантбанке составил 2,08 млрд грн, юрлиц – 2,4 млрд грн.