В Киевском зоопарке установили терминал для оплаты бесконтактными карточками
Компания MasterCard и Государственный Ощадный банк установили терминал для оплаты входа в Киевский зоопарк бесконтактными карточками.
Об этом говорится в сообщении Ощадбанка.
“Компания Mastercard, Ощадбанк и Киевский зоологический парк запустили решение, которое дает возможность оплачивать билеты в зоопарк бесконтактно”, – сказано в нем.
Терминал дает возможность с помощью банковской карты или иного платежного устройства (часов, цифрового NFC-кошелька для смартфонов) оплатить вход, также он поддерживает технологию бесконтактной оплаты Mastercard.
В частности бесконтактные платежи на турникете будут доступны пользователям платежного приложения “ОщадPAY”.
На специально оборудованном желтом турникете необходимо выбрать необходимый билет (детский или взрослый) с помощью кнопки с соответствующим обозначением, поднести бесконтактную карточку, смартфон или устройство к считывающему элемента на турникете, и оплата будет осуществлена.
При приобретении билетов бесконтактно гости не будут платить комиссий.
Списание средств будет подтверждаться звуковым и световым сигналами на турникете.
Эквайром платежей выступил Ощадбанк.