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В Киевском зоопарке установили терминал для оплаты бесконтактными карточками

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В Киевском зоопарке установили терминал для оплаты бесконтактными карточками
Компания MasterCard и Государственный Ощадный банк установили терминал для оплаты входа в Киевский зоопарк бесконтактными карточками.

Об этом говорится в сообщении Ощадбанка.

“Компания Mastercard, Ощадбанк и Киевский зоологический парк запустили решение, которое дает возможность оплачивать билеты в зоопарк бесконтактно”, – сказано в нем.

Терминал дает возможность с помощью банковской карты или иного платежного устройства (часов, цифрового NFC-кошелька для смартфонов) оплатить вход, также он поддерживает технологию бесконтактной оплаты Mastercard.

В частности бесконтактные платежи на турникете будут доступны пользователям платежного приложения “ОщадPAY”.

На специально оборудованном желтом турникете необходимо выбрать необходимый билет (детский или взрослый) с помощью кнопки с соответствующим обозначением, поднести бесконтактную карточку, смартфон или устройство к считывающему элемента на турникете, и оплата будет осуществлена.
При приобретении билетов бесконтактно гости не будут платить комиссий.

Списание средств будет подтверждаться звуковым и световым сигналами на турникете.
Эквайром платежей выступил Ощадбанк.

По материалам Украинские Новости
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