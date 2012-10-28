Bot-cash.com – Bot-cash проект взаимопомощи.

Компания Bot-cash.com организовала проект, где участники помогают друг другу и получают за это деньги. Прозрачный маркетинговый план, моментальные выплаты за привлечение новых партнёров на электронный кошелёк.
Компания начала свою работу в начале 2017 года и уже зарекомендовала себя, как надёжный партнёр.
Профессиональная система наставничества, которая позволяет даже новичкам получать результаты с первых дней работы.
Маркетинг план:
Привлекая в проект новых участников, Вы получаете денежные выплаты.
За каждого привлеченного активного участника первого уровня, система начисляет 700 рублей. Со 2-го по 6-й уровни по 150 рублей. С 7-го уровня 250 рублей.
В ширину, количество приглашенных партнеров ограничений не имеет, как и денежные выплаты.
Чтобы начать строить под собой сеть и зарабатывать деньги, необходимо внести вступительный взнос в размере 2000 рублей. После чего, в личном кабинете, Вам становится доступна партнерская ссылка, по которой Вы сможете привлекать новых участников в свою команду.
Так же, для всех активных партнеров, предоставляется обучающие материалы (видео, литература), для более эффективного продвижения.