Royal-Finance - royal-finance.net

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 25.04.2017 (19:00)
Цитата:
Наша компания занимается инвестициями в торговлю бинарными опционами и рынок Forex. Инвестируйте и пользуйтесь всеми преимуществами одного из самых ликвидных рынков, не торгуя самостоятельно. Торговлей на Вашем счете будут управлять опытные трейдеры, а Ваша потенциальная прибыль при этом ничем не ограничена. Никакого риска — доверяя средства трейдерам Royal-Finance, Вы гарантированно получите назад вложенную сумму, а потенциальная прибыль значительно превышает банковские проценты.
Инвестиционные планы: 20% за 48 часов.
Начисление каждый час, депозит включен в выплаты
Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 10000 руб
Реф-программа: 10-2-1%
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Оплата: Qiwi Wallet, Perfect Money, Payeer
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да
Вклад:
Дата операции: 25 Апр 2017 21:21
ID операции: 346365196
Тип операции: перевод
Магазин: royal-finance.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 000.00 p
Сумма получения: 6 000.00 p