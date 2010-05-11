Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Royal-Finance - royal-finance.net

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Старый Вчера, 22:52
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,012
Благодарностей: 695
Записей в блоге: 4
УГ: 15
КП: 0.232
подарки
Royal-Finance - royal-finance.net
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!








Старт проекта: 25.04.2017 (19:00)




Цитата:
Наша компания занимается инвестициями в торговлю бинарными опционами и рынок Forex. Инвестируйте и пользуйтесь всеми преимуществами одного из самых ликвидных рынков, не торгуя самостоятельно. Торговлей на Вашем счете будут управлять опытные трейдеры, а Ваша потенциальная прибыль при этом ничем не ограничена. Никакого риска — доверяя средства трейдерам Royal-Finance, Вы гарантированно получите назад вложенную сумму, а потенциальная прибыль значительно превышает банковские проценты.



Инвестиционные планы: 20% за 48 часов.
Начисление каждый час, депозит включен в выплаты
Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 10000 руб
Реф-программа: 10-2-1%

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Оплата: Qiwi Wallet, Perfect Money, Payeer
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да










Вклад:

Дата операции: 25 Апр 2017 21:21
ID операции: 346365196
Тип операции: перевод
Магазин: royal-finance.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 000.00 p
Сумма получения: 6 000.00 p

Описание счета: royal-finance.net




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Старый Вчера, 23:16
#2
Интересующийся
 
Возраст: 22
Регистрация: 14.01.2017
Сообщений: 28
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Royal-Finance - royal-finance.net
Зашел в проект на 300 рябчиков
Регистрируйся по моей ссылке и получай 100% РЕФБЕКА
Я на ютубе как Evgenii Capital

Дата операции: 25 Апр 2017 20:55
ID операции: 346354111
Тип операции: перевод
Магазин: royal-finance.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 300.00 p
Сумма получения: 300.00 p

Описание счета: royal-finance
Номер счета в магазине: EvgeniiCapital_1
__________________
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evgeniicapital на форуме  
Старый Вчера, 23:18
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,909
Благодарностей: 10,930
УГ: 15
КП: 0.031
подарки
Re: Royal-Finance - royal-finance.net
какие знакомые записи
Цитата:
Name Server: ns1.blazingfast.io
Name Server: ns2.blazingfast.io
это те, которые в киеве сидели

вот тоже интересно
Цитата:
Registrant Name: Ivan Sergeyev
Registrant Organization:
Registrant Street: Osenny 12-225
Registrant City: Moscow
Registrant State/Province: Moscow
Registrant Postal Code: 121225
Registrant Country: RU
Registrant Phone: +7.9652833855
можно позвонить поздоровацца

вобщем, тут полная угадайка - будет админ тянуть его 48 часов или на завтра к вечеру сольется
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich вне форума  
Старый Вчера, 23:46
#4
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Премиум
 
Аватар arturs
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 225
Благодарностей: 40
УГ: 12
КП: 0.000
Re: Royal-Finance - royal-finance.net
Адинка совсем не палится))
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arturs на форуме  
Старый Сегодня, 00:00
#5
Интересующийся
 
Возраст: 22
Регистрация: 14.01.2017
Сообщений: 28
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Royal-Finance - royal-finance.net
Дата операции: 25 Апр 2017 22:57
ID операции: 346403727
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 21.79 p
Комментарий: Выплата с проекта royal-finance
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evgeniicapital на форуме  
Старый Сегодня, 00:11
#6
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Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 39,716
Благодарностей: 39,724
Записей в блоге: 11
УГ: 54
КП: 0.087
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награды Волшебный горшочек 
Re: Royal-Finance - royal-finance.net
О творение с контактика залетело. Игрушка на пару дней ?!
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