SEC пересмотрит решение по биткоин-ETF братьев Уинклвоссов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) удовлетворила запрос BATS Global Exchange о пересмотре своего решения отказать в запуске биткоин-ETF братьев Уинклвоссов. Об этом сообщает Cryptocoinsnews.
В официальном ответе SEC от 24 апреля говорится, что в период до 15 мая все заинтересованные стороны могут сделать дополнительные заявления в рамках этого дела, после чего Комиссия сможет приступить к процедуре пересмотра своего прежнего решения.
Напомним, Комиссия отказала в запуске Winklevoss Bitcoin Trust 10 марта. Как тогда объяснили в SEC, изменения в правила работы биржи не могут быть приняты из-за «нерегулируемости» биткоин-рынков
Однако уже 17 марта BATS Exchange направила апелляцию на это решение, сообщив, что находится в процессе подготовки дополнительных документов. Таким образом, сбрасывать со счетов фонд братьев Уинклвоссов, возможно, пока еще рано: шансы на то, что ему удастся стать первым в истории финансовых рынков биржевым инвестиционным фондом, который работал бы исключительно с биткоином, по-прежнему сохраняются.