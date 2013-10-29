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SEC намерена пересмотреть решение по ETF Винклевоссов

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SEC намерена пересмотреть решение по ETF Винклевоссов
SEC намерена пересмотреть свое решение об отказе инвестиционному фонду с биржевыми акциями (ETF) Биткоина, который предложили инвесторы Кэмерон и Тайлер Винклевосс.

Как сообщалось ранее, в марте SEC решила отказать братьям Винклевосс и не вносить их ETF в список биржи Bats BZX. В частности агентство отклонило предложение Bats изменить правила, что могло бы поспособствовать ETF получить положительное решение. Отказывая, комиссия ссылалась на непредсказуемость рынка и отсутствие регулирования.

Но не прошло и двух недель после того, как решение было принято, Bats подали прошение о пересмотре, и этот шаг был одобрен агентством.

Вчера Комиссия заявила, что таки согласна пересмотреть свое решение и готова выслушать комментарии сообщества до 15 мая:

«В соответствии с правилом 431 из Правил практик 11, было предоставлено прошение BZX о пересмотре Решения об отклонении. Далее, Комиссия этим документом заявляет, что любая сторона или другое лицо может подать письменное заявление в поддержку или в оппозицию Решения об отклонении до 15 мая 2017 года».

Сегодняшняя новость появилась спустя неделю после того, как SEC отклонил еще один ETF Биткоина, предложенный SolidX. В случае одобрения, фонд мог бы был числиться в списках биржи NYSE Arca. В то время, на фоне слухов об инвестиционном средстве, цена Биткоина устанавливала новые рекорды, она даже превысила стоимость золота.

Но такое решение идет вразрез с предсказаниями экспертов, так как аналитики, опрошенные CoinDesk, изначально считали, что будет принято положительное решение.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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