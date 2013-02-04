Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,038 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Hemovent получила грант на сумму $810 000 от немецкого правительства

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:20
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,353
Благодарностей: 666
УГ: 4
КП: 0.105
подарки
Hemovent получила грант на сумму $810 000 от немецкого правительства

Hemovent GmbH, расположенная в Ахене (Германия) компания, занимающаяся разработкой медицинских устройств, получила от немецкого правительства грант на сумму 810 000 долларов.

Компания намерена использовать полученные средства для ускорения разработки своей технологии портативных искусственных легких, предназначенной для широкого спектра применения: от экстракорпорального удаления углекислого газа до экстракорпоральной поддержки жизнеобеспечения.

По руководством Кристофа Ленца (соучредитель и генеральный директор) и Оливера Марселя (доктор философии, соучредитель, технический директор), компания Hemovent разработала небольшие, автономные, портативные искусственные легкие для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и экстракорпоральной поддержки жизнеобеспечения, предназначенные для поддержки или замены функций сердца и легких при сердечной и/или дыхательной недостаточности.


Каждый год миллионы людей приобретают заболевания, которые приводят к сердечной и дыхательной недостаточности или сочетанию того и другого. Многие из них должны быть госпитализированы в отделения неотложной помощи больниц в ситуациях, опасных для жизни. Терапия ЭКМО используется для лечения острой респираторной и сердечно-сосудистой недостаточности - состояния, которое ежегодно поражает около 12 миллионов человек во всем мире. Последние достижения в области применения ЭКМО привели к значительному улучшению клинических результатов. Но есть большой недостаток стандартной ЭКМО: она не является достаточно портативной. Выход - это придание мобильности пациенту. Каждому пациенту требуется транспортировка в строго ограниченных условиях, даже внутри самой больницы. Портативная система ЭКМО от Hemovent предназначена для решения этих задач.

Компания пользуется поддержкой KfW Bank, MIG Verwaltungs, NRW.BANK.Venture Fonds, PB Beteiligung- und Vermoegensverwaltung, Seed Fond Aachen II и WCTI Partners.

Уникальность

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неожиданный рост немецкого экспорта Юлиан Тарасенко Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.04.2017 14:29
Финтех стартап soCASH получил государственный грант на засекреченную сумму Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 5 25.11.2016 21:18
Tesla покупает немецкого производителя аккумуляторов moskva Новости технологий и интернета 2 09.11.2016 14:38
Сеть Kira Plastinina получила десятки исков на общую сумму в 45 млн руб. Саша Чакки Новости в мире финансов и инвестиций 1 25.07.2015 01:11
Занимаюсь переводами с немецкого на русский. Meggido Тексты & Переводы 2 04.02.2013 12:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
BetEasyMoney.ru - Путь к стабильному заработку
От taekwonboy в разделе «Партнерские программы»
Аватара нет
В МВФ провели встречу на высшем уровне по поводу Блокчейна
От Alex077 в разделе «Горячие новости»
Аватар otrishk07
Файлообменник ipload.ru, есть отзывы?
От otrishk07 в разделе «Софт»
Аватар bizneser
Apple Watch Series 2 на watchOS 3 поступят в продажу уже в этом месяце
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар DKMonitor
play-city.pro - play-city
От DKMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mysilver
Порядок цен на трехсимвольные RU домены на вторичном рынке
От mysilver в разделе «Доменные имена»
.     
Пользователей
409,038
Тем
466,632
Сообщений
11,517,844

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube