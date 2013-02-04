Hemovent получила грант на сумму $810 000 от немецкого правительства

Hemovent GmbH, расположенная в Ахене (Германия) компания, занимающаяся разработкой медицинских устройств, получила от немецкого правительства грант на сумму 810 000 долларов.
Компания намерена использовать полученные средства для ускорения разработки своей технологии портативных искусственных легких, предназначенной для широкого спектра применения: от экстракорпорального удаления углекислого газа до экстракорпоральной поддержки жизнеобеспечения.
По руководством Кристофа Ленца (соучредитель и генеральный директор) и Оливера Марселя (доктор философии, соучредитель, технический директор), компания Hemovent разработала небольшие, автономные, портативные искусственные легкие для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и экстракорпоральной поддержки жизнеобеспечения, предназначенные для поддержки или замены функций сердца и легких при сердечной и/или дыхательной недостаточности.
Каждый год миллионы людей приобретают заболевания, которые приводят к сердечной и дыхательной недостаточности или сочетанию того и другого. Многие из них должны быть госпитализированы в отделения неотложной помощи больниц в ситуациях, опасных для жизни. Терапия ЭКМО используется для лечения острой респираторной и сердечно-сосудистой недостаточности - состояния, которое ежегодно поражает около 12 миллионов человек во всем мире. Последние достижения в области применения ЭКМО привели к значительному улучшению клинических результатов. Но есть большой недостаток стандартной ЭКМО: она не является достаточно портативной. Выход - это придание мобильности пациенту. Каждому пациенту требуется транспортировка в строго ограниченных условиях, даже внутри самой больницы. Портативная система ЭКМО от Hemovent предназначена для решения этих задач.
Компания пользуется поддержкой KfW Bank, MIG Verwaltungs, NRW.BANK.Venture Fonds, PB Beteiligung- und Vermoegensverwaltung, Seed Fond Aachen II и WCTI Partners.
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Специально для mmgp.ru