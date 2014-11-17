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К 40-летию "Звездных войн" выходит серия монет, посвященная постерам к фильму

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Старый Сегодня, 21:29
#1
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К 40-летию "Звездных войн" выходит серия монет, посвященная постерам к фильму

Новозеландский монетный двор увеличивает ассортимент монет, посвященных киноциклу "Звездные войны", выпуская абсолютно новую серию. К уже известным "Звездные войны: пробуждение силы", "Изгой-один" и флагманской серии классических эпизодов, добавляется новое направление во франшизе, посвященное серии постеров к этому фильму. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на фильмах или персонажах, эти новые прямоугольные серебряные монеты делают упор на классические работы, которые были использованы в качестве постеров к фильмам.


Помимо самой формы монет, исполнение является типичным для Новозеландского монетного двора: изготовлены из унции серебра и имеют цветное изображение на реверсе. Монета заключена в акриловую рамку и такое исполнение смотрится очень неплохо. Поклонники фильма любят показывать памятные вещи гораздо чаще, чем просто классические коллекционеры монет, поэтому такое исполнение смотрится весьма уместно, хотя и настоящие нумизматы по достоинству могут оценить монету.


Постеры фильма "Звездные войны" являются почти такими же культовыми вещами, как и сами фильмы. Среди персонажей, миров, кораблей и всего прочего творческим людям есть где развернуться в плане выбора материала, поэтому постеры - это прекрасный объект, так как они объединяют все, что связано с фильмом в единое произведение искусства.

Первая монета серии, вероятно, будет очень популярна среди поклонников "Звездных войн". Новозеландский монетный двор не прогадал с лицензией на выпуск монет, посвященных "Звездным войнам", в отличие от лицензии на "Звездный путь". В 2017 году будут выпущены еще несколько монет, посвященных постерам фильму, а эта будет доступна с 10 мая 2017 года по цене 85 долларов США при тираже 10 000 экземпляров.


Оригинальный дизайн для постера фильма "Звездные войны" был создан художниками, работавшими в жанрах фэнтези и научной фантастики, Грегом и Тимом Хильдебрандтами, причем они его создали до того, как увидели актеров, исполняющих главные роли в фильме.


Том Юнг, бывший фрилансером-иллюстратором и работавший в рекламной фирме, создал переизданную версию оригинального постера Хильдебрандтов, добавив сходства изображенным персонажам с актерами фильма и эта работа стала одним из наиболее узнаваемых и культовых творений в истории кино.

Номинал монеты: 2 доллара Новой Зеландии
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 31,1 грамма
Размеры: 53*46 мм
Качество: пруф
Тираж: 10 000 экземпляров.

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inik1080 на форуме  
Старый Сегодня, 21:56
#2
Специалист
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,017
Благодарностей: 171
УГ: 1
КП: 0.156
Re: К 40-летию "Звездных войн" выходит серия монет, посвященная постерам к фильму
Это уже не монеты а Слитки какие то
Разошлись они на Серию ЗВ, теперь еще и «плакаты».
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antow вне форума  
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Метки
звездные войны, инвестиции, монеты, нумизматика
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