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JustFoodForDogs привлек инвестиции для производства 100% натуральных кормов для собак

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JustFoodForDogs привлек инвестиции для производства 100% натуральных кормов для собак



Стартап JustFoodForDogs, расположенный в Лос Аламитос (штат Калифорния), привлек инвестиции для производства кормов для домашних животных.
Инвестиции предоставил L Cattertons Growth Fund. Сумма сделка к сожалению, не была раскрыта. Компания нацелена использовать средства для ускорения своего развития, выхода на другие рынки США, а также для доработки своего интернет магазина.



Основанная в 2010 году под руководством Шона Бакли (сейчас генеральный директор) совместно с Кэрри Тишлер (главный врач), JustFoodForDogs производит еду и лакомства для кошек и собак. Компания имеет серию продуктов для собак с определенными заболеваниями. Вся выпускаемая продукция 100% натуральная, не содержит консервантов, красителей и ароматизаторов.

На сегодняшний день, продукция JustFoodForDogs проверенная и утверждённая USDA даже для потребления человеком.

Специально для MMGP.RU
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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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