JustFoodForDogs привлек инвестиции для производства 100% натуральных кормов для собак

Стартап JustFoodForDogs, расположенный в Лос Аламитос (штат Калифорния), привлек инвестиции для производства кормов для домашних животных.
Инвестиции предоставил L Cattertons Growth Fund. Сумма сделка к сожалению, не была раскрыта. Компания нацелена использовать средства для ускорения своего развития, выхода на другие рынки США, а также для доработки своего интернет магазина.
Основанная в 2010 году под руководством Шона Бакли (сейчас генеральный директор) совместно с Кэрри Тишлер (главный врач), JustFoodForDogs производит еду и лакомства для кошек и собак. Компания имеет серию продуктов для собак с определенными заболеваниями. Вся выпускаемая продукция 100% натуральная, не содержит консервантов, красителей и ароматизаторов.
На сегодняшний день, продукция JustFoodForDogs проверенная и утверждённая USDA даже для потребления человеком.
Специально для MMGP.RU