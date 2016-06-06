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Революционная компания строительных технологий Prescient привлекла $40 млн

Революционная компания строительных технологий планирует построить 3 миллиона квадратных футов зданий в 2017 году и удваивает доход каждый год с 2013 года



Компания Prescient, предлагающая технологическое решение для лучшего планирования, проектирования, производства, строительства и эксплуатации многоэтажных зданий, сегодня объявила о закрытии финансирования серии D в размере $40 млн. Таким образом, совокупный капитал компании Prescient вырос до $80 млн.



Компания, которая была основана в сентябре 2012 года и завершила свой первый проект в 2013 году, выросла с 8 сотрудников до 300 и добавит по меньшей мере 75 новых должностей в 2017 году. Также компания удвоила размер своего производственного объекта в Колорадо в 2016 году до 120 000 квадратных футов и в скором времени начнет производство на своем новом объекте в Северной Каролине.



Запатентованная уникальная структурная система Prescient экономически выгодна и значительно дешевле бетонной или стальной конструкции. Продолжающаяся ориентация Prescient на развитие технологий привела к тому, что 29 патентов были предоставлены в 30 странах.



"В индустрии, которая сильно коммодитизирована, у Prescient есть много подражателей, но нет настоящих конкурентов. Наша проприетарная цифровая нить соединяет все, от проектирования и производства до установки", - сказал председатель и главный исполнительный директор Сатьен Патель. "Наша технологическая платформа показывает - мы строим 3 миллиона квадратных футов зданий в пяти штатах с 2013 года и набираем темп, чтобы построить еще 3 миллиона квадратных футов в 2017 году, увеличив наше присутствие в девяти других штатах. Это успешная, проверенная на практике технологическая платформа", - добавил он.



Prescient нацелены на строительство зданий высотой до 16 этажей, это студенческое жилье, жилье для пожилых людей, гостиницы и жилье для вооруженных сил. В национальном масштабе это целевой рынок на $1 трлн для Prescient, в котором ежегодно строится более 400 миллионов квадратных футов.



Prescient рассчитывают удвоить доход еще раз в 2017 году. Их текущий проект превышает 10 миллионов квадратных футов, что эквивалентно $300 млн. Компания получает заявки и предложения более чем на 1 миллион квадратных футов в неделю.



Prescient - это компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения, разработкой, производством и предлагает более быструю, более экологичную и экономичную альтернативу обычным строительным конструкциям. Первичный сегмент рынка Prescient - это многоквартирные здания, включая квартиры, студенческое жилье, жилье для пожилых людей, гостиницы и жилье для вооруженных сил. Преимущества материалов компании:



- Долговечность: материал не гниет, не деформируется, не сжимается, не расщепляется, не трескается и не ползет, он устойчив к воздействию влаги и насекомых.

- Легкий вес: материал прост в обращении и является однородным.

- Прочность: cталь с холодным формованием имеет самое высокое отношение прочности к весу, поэтому Prescient отвечает самым высоким требованиям сейсмической и ветровой нагрузки с допустимыми значениями этой нагрузки от 21 000 до 33 000 фунтов на квадратный дюйм.

- Огнестойкость: материал не горит и не способствует распространению огня, и может способствовать снижению страховых тарифов.



Prescient использует высокоточные технологии производства, включая робототехнику, системы лазерной резки и современные гибкие производственные системы с цифровым управлением для построения зданий с очень жесткими допусками, сходными с автомобильной промышленностью.



С 2013 по 2016 год компания сосредоточила свое внимание на строительстве многоквартирных домов в Колорадо, Флориде, Небраске, Миссури и Техасе. В 2017 году компания расширит свое присутствие в Джорджии, Иллинойсе, Канзасе, Кентукки, Нью-Йорке, Северной Каролине, Огайо, Оклахоме и Теннесси.





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Перевод специально для mmgp.ru Революционная компания строительных технологий планирует построить 3 миллиона квадратных футов зданий в 2017 году и удваивает доход каждый год с 2013 годаКомпания Prescient, предлагающая технологическое решение для лучшего планирования, проектирования, производства, строительства и эксплуатации многоэтажных зданий, сегодня объявила о закрытии финансирования серии D в размере $40 млн. Таким образом, совокупный капитал компании Prescient вырос до $80 млн.Компания, которая была основана в сентябре 2012 года и завершила свой первый проект в 2013 году, выросла с 8 сотрудников до 300 и добавит по меньшей мере 75 новых должностей в 2017 году. Также компания удвоила размер своего производственного объекта в Колорадо в 2016 году до 120 000 квадратных футов и в скором времени начнет производство на своем новом объекте в Северной Каролине.Запатентованная уникальная структурная система Prescient экономически выгодна и значительно дешевле бетонной или стальной конструкции. Продолжающаяся ориентация Prescient на развитие технологий привела к тому, что 29 патентов были предоставлены в 30 странах.Prescient нацелены на строительство зданий высотой до 16 этажей, это студенческое жилье, жилье для пожилых людей, гостиницы и жилье для вооруженных сил. В национальном масштабе это целевой рынок на $1 трлн для Prescient, в котором ежегодно строится более 400 миллионов квадратных футов.Prescient рассчитывают удвоить доход еще раз в 2017 году. Их текущий проект превышает 10 миллионов квадратных футов, что эквивалентно $300 млн. Компания получает заявки и предложения более чем на 1 миллион квадратных футов в неделю.Prescient - это компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения, разработкой, производством и предлагает более быструю, более экологичную и экономичную альтернативу обычным строительным конструкциям. Первичный сегмент рынка Prescient - это многоквартирные здания, включая квартиры, студенческое жилье, жилье для пожилых людей, гостиницы и жилье для вооруженных сил. Преимущества материалов компании:- Долговечность: материал не гниет, не деформируется, не сжимается, не расщепляется, не трескается и не ползет, он устойчив к воздействию влаги и насекомых.- Легкий вес: материал прост в обращении и является однородным.- Прочность: cталь с холодным формованием имеет самое высокое отношение прочности к весу, поэтому Prescient отвечает самым высоким требованиям сейсмической и ветровой нагрузки с допустимыми значениями этой нагрузки от 21 000 до 33 000 фунтов на квадратный дюйм.- Огнестойкость: материал не горит и не способствует распространению огня, и может способствовать снижению страховых тарифов.Prescient использует высокоточные технологии производства, включая робототехнику, системы лазерной резки и современные гибкие производственные системы с цифровым управлением для построения зданий с очень жесткими допусками, сходными с автомобильной промышленностью.С 2013 по 2016 год компания сосредоточила свое внимание на строительстве многоквартирных домов в Колорадо, Флориде, Небраске, Миссури и Техасе. В 2017 году компания расширит свое присутствие в Джорджии, Иллинойсе, Канзасе, Кентукки, Нью-Йорке, Северной Каролине, Огайо, Оклахоме и Теннесси.

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