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Банк Японии: Криптовалюты могут предоставить круглосуточный доступ к счетам

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Банк Японии: Криптовалюты могут предоставить круглосуточный доступ к счетам
Если центральные банки будут использовать криптовалюты, то они могут предоставлять доступ к счетам круглосуточно. Об этом на прошлой неделе заявил управляющий Банка Японии.

Выступая 21 апреля на финансовом форуме, заместитель управляющего ЦБ, Хироши Накасо, затронул вопрос о так называемых цифровых валютах центрального банка (или же CBDC), а также об их возможном влиянии на взаимодействие людей со своими счетами.

Одно из предложений заключается в предоставлении розничным клиентам счета в центральном банке через CBDC (такая идея ранее звучала у представителей Банка Англии). В своем выступлении Накасо подхватил эту идею, предположив, что в зависимости от степени установления, такой механизм может предоставить владельцам счетов постоянный доступ к средствам.

Накасо отметил:

«В крайнем случае, CBDC будут работать также как и банкноты, что сможет позволить каждому получить доступ к своим счетам в центральном банке круглосуточно. Некоторые зарубежные центральные банки уже начали рассматривать идею исследования CBDC».

Сегодня многие центральные банки тестируют концепцию законного средства платежа из полностью цифровой среды.

В прошлом месяце де-факто центральный банк Гонконга начал тестировать CBDC, а в марте власти Сингапура завершили аналогичный процесс. Центральный банк Канады, Китая, Швеции и Великобритания также ведут проекты на различных стадиях развития.

Сам же Банк Японии уже протестировал технологию, в декабре заявив, что это был «тест-драйв» концепции перед возможными ее применениями. К примеру, в конце прошлого года Банк Японии подписал соглашение с Европейским центральным банком о совместном исследовании блокчейна.

Тем не менее, банк был сосредоточен на возможном воздействии работы, решив подчеркнуть ранний и экспериментальный характер технологии.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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Последний раз редактировалось Alex077; Сегодня в 20:33.
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