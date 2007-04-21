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Qiwi намерена заняться производством кассового оборудования

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Qiwi намерена заняться производством кассового оборудования
Группа компаний Qiwi, являющаяся собственником одноименной платежной системы, намерена заняться производством контрольно-кассовой техники совместно с компанией «Штрих-М» — пишут журналисты «Коммерсанта».



В рамках достигнутых договоренностей компании учредят два совместных предприятия на паритетных началах. Хозяйственное общество «Киви Штрих» возьмет на себя развитие бюджетной линейки компактных смарт — касс, ориентированных на офлайн-ритейлеров. Такие устройства будут состоять из фискального регистратора, хаба, используемого для подключения к периферии, а также планшетного компьютера с фирменным кассовым приложением.

По словам коммерческого директора компании «Киви Штрих», в последнее время на российском рынке можно наблюдать увеличение количества производителей кассового оборудования. Компания намерена конкурировать с ними за счет предоставления в распоряжение собственных клиентов вариативного кассового решения, предоставляющего собой конструктор, способный подстраиваться под их нужды.

Второе совместное предприятие будет учреждено в следующем месяце. Оно будет специализироваться на разработке и развитии онлайн-касс, ориентированных на торговые интернет-площадки.

В пресс-службе Qiwi по этому поводу отметили, что основным продуктом будет выступать сервер, содержащий в себе фискальные регистраторы и фискальные накопители предприятий. Информация об осуществленных интернет-магазином кассовых операций будет передаваться оператору фискальных данных посредством специального протокола. Главным преимуществом использования сервера для этой цели является то, что он является более дешевой альтернативой приобретению полноценной кассы.

Напомним, что согласно проголосованным российскими парламентариями поправкам начиная с 1 июля текущего года все субъекты хозяйствования, занимающиеся торговой деятельностью, будут обязаны перейти на использование кассового оборудования нового образца.

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