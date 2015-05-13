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Profisee привлек инвестиции для PaaS платформы по управлению данными компаний

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Profisee привлек инвестиции для PaaS платформы по управлению данными компаний



Стартап Profisee, расположенный в Альфаретта (штат Джорджия), привлек финансирование для своей PaaS платформы по управлению данными. Сумму сделки к сожалению, не разглашают.
Инвестиции предоставил венчурный фонд ParkerGale Capital. Компания нацелена потратить средства для дальнейшей разработки платформы, для ее развития и для увеличения чистой прибыли за счет продаж и маркетинга.


Основанная в 2008 году под руководством Айана Ахерна (сейчас генеральный директор) совместно с Джеффом Уилсоном (директор по маркетингу и топ-менеджер), Profisee является разработчиком программной платформы для управления данными компаний, благодаря которой владельцам бизнеса, получать важные финансовые идеи для управления денежными потоками и для качественного развития компаний (бизнеса).

Profisee сотрудничает с Microsoft Gold ISV Partner и доступна на любом устройстве (смартфон, планшет, ПК) в виде облачной или гибридной модели.


Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
новости, привлечение инвестиций, управление задачами, финансирование стартапа, финансы
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