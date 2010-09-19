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Стартап Hibob привлек $17,5 млн для своей платформы, помогающей управлять персоналом



Стартап Hibob, разработавший платформу для эффективного управления персоналом малых и средних предприятий, привлек $17,5 млн. инвестиций в первом раунде финансировании. Текущий раунд возглавила венчурная компания Battery Ventures, с участием Arbor Ventures и Fidelity Eight Roads Ventures. К данному финансированию также присоединился действующий инвестор Bessemer Venture Partners. В результате, общая сумма привлеченных стартапом инвестиций достигла $25 млн.



Основанный в прошлом году Hibob создал облачную HR-платформу, которая помогает компаниям эффективно управлять своими сотрудниками и продуктивно с ними взаимодействовать. Программное обеспечение включает в себя различные инструменты для управления персоналом, а также уделяет большое внимание продуктивному взаимодействию с сотрудниками, используя подход «снизу вверх» для формирования и поддержки их интересов.



Это дает возможность сотрудникам делиться друг с другом своими мнениями и увлечениями и создавать собственные группы, которые также могут поддерживать и сами владельцы бизнеса или их отделы кадров.



Кроме того, что немаловажно для его бизнес-модели, Hibob предлагает большой ассортимент услуг для сотрудников компаний, таких как пенсионные накопления, медицинская страховка и так далее. На фоне этого недавно компания объявила о сотрудничестве с ведущей британской страховой компанией Aviva, предлагающей различные пенсионные накопительные программы на рабочих местах.







Это часть общей стратегии цифровой трансформации Aviva и ее стремление масштабировать свои услуги по обслуживанию малого и среднего бизнеса. Соучредитель и генеральный директор Hibob Ронни Зехави заявил, что предприятия могут автоматически добавлять своих новых сотрудников в обязательную пенсионную систему накоплений на рабочем месте всего за 15 минут и все это реализовано полностью в цифровом формате.



Благодаря активной поддержке сотрудников на работе, а также вне рабочего пространства, они становятся более мотивированными на своих рабочих местах и стремятся оставаться на них как можно дольше. Удержание сотрудников, особенно так званых миллениалов, составляющих значительную долю от всей рабочей силы, – это то, к чему сейчас стремятся многие владельцы бизнеса, сообщил Зехави.







Между тем тот факт, что крупнейший американский венчурный фонд возглавил текущий раунд для Hibob, заслуживает особого внимания. Стартап заявляет, что планирует использовать новые инвестиции для дальнейшего технологического развития своей HR-платформы, выплаты вознаграждений сотрудникам, налаживания новых партнерских связей, в том числе с провайдерами медицинских услуг, страховыми компаниями и финансовыми сервисами. Кроме того, компания планирует к концу 2017 года расширить свою деятельность в глобальном масштабе, и Зехави сообщил, что это расширение будет включать в себя такие рынки, как США и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.



”HR-индустрия стремительно развивается от изначально минимального набора функций до полноценной стратегической бизнес-модели“, – отметил Скотт Тобин, генеральный партнер венчурной компании Battery Ventures. ”Она должна быть в состоянии консолидировать и упростить свои административные обязанности, чтобы преобразовать всю энергию и страсть, с которыми приходят молодые люди, в долгосрочное и плодотворное их участие в рабочем процессе. Мы считаем, что команда высококвалифицированных сотрудников Hibob обладает внутренним пониманием того, как правильно решать эти ключевые проблемы, присущие многим современным компаниям“.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/04/25/hr...tery-ventures/



https://text.ru/antiplagiat/58ff7185a6e39 Стартап Hibob, разработавший платформу для эффективного управления персоналом малых и средних предприятий, привлек $17,5 млн. инвестиций в первом раунде финансировании. Текущий раунд возглавила венчурная компания Battery Ventures, с участием Arbor Ventures и Fidelity Eight Roads Ventures. К данному финансированию также присоединился действующий инвестор Bessemer Venture Partners. В результате, общая сумма привлеченных стартапом инвестиций достигла $25 млн.Основанный в прошлом году Hibob создал облачную HR-платформу, которая помогает компаниям эффективно управлять своими сотрудниками и продуктивно с ними взаимодействовать. Программное обеспечение включает в себя различные инструменты для управления персоналом, а также уделяет большое внимание продуктивному взаимодействию с сотрудниками, используя подход «снизу вверх» для формирования и поддержки их интересов.Это дает возможность сотрудникам делиться друг с другом своими мнениями и увлечениями и создавать собственные группы, которые также могут поддерживать и сами владельцы бизнеса или их отделы кадров.Кроме того, что немаловажно для его бизнес-модели, Hibob предлагает большой ассортимент услуг для сотрудников компаний, таких как пенсионные накопления, медицинская страховка и так далее. На фоне этого недавно компания объявила о сотрудничестве с ведущей британской страховой компанией Aviva, предлагающей различные пенсионные накопительные программы на рабочих местах.Это часть общей стратегии цифровой трансформации Aviva и ее стремление масштабировать свои услуги по обслуживанию малого и среднего бизнеса. Соучредитель и генеральный директор Hibob Ронни Зехави заявил, что предприятия могут автоматически добавлять своих новых сотрудников в обязательную пенсионную систему накоплений на рабочем месте всего за 15 минут и все это реализовано полностью в цифровом формате.Благодаря активной поддержке сотрудников на работе, а также вне рабочего пространства, они становятся более мотивированными на своих рабочих местах и стремятся оставаться на них как можно дольше. Удержание сотрудников, особенно так званых миллениалов, составляющих значительную долю от всей рабочей силы, – это то, к чему сейчас стремятся многие владельцы бизнеса, сообщил Зехави.Между тем тот факт, что крупнейший американский венчурный фонд возглавил текущий раунд для Hibob, заслуживает особого внимания. Стартап заявляет, что планирует использовать новые инвестиции для дальнейшего технологического развития своей HR-платформы, выплаты вознаграждений сотрудникам, налаживания новых партнерских связей, в том числе с провайдерами медицинских услуг, страховыми компаниями и финансовыми сервисами. Кроме того, компания планирует к концу 2017 года расширить свою деятельность в глобальном масштабе, и Зехави сообщил, что это расширение будет включать в себя такие рынки, как США и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.”HR-индустрия стремительно развивается от изначально минимального набора функций до полноценной стратегической бизнес-модели“, – отметил Скотт Тобин, генеральный партнер венчурной компании Battery Ventures. ”Она должна быть в состоянии консолидировать и упростить свои административные обязанности, чтобы преобразовать всю энергию и страсть, с которыми приходят молодые люди, в долгосрочное и плодотворное их участие в рабочем процессе. Мы считаем, что команда высококвалифицированных сотрудников Hibob обладает внутренним пониманием того, как правильно решать эти ключевые проблемы, присущие многим современным компаниям“.

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