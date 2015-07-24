Компания Proximi.io привлекает инвестиции для мобильной платформы позиционирования

Финская компания Proximi.io, открытая платформа для позиционирования, привлекла финансирование в новом раунде под руководством Butterfly Ventures. Сумма сделки не разглашается.
Инвестиции являются первыми в общем 24-миллионном раунде от Butterfly Ventures.
Основанный в Хельсинки стартап создал платформу, основанную в прошлом году для создания мобильных решений для внутреннего и наружного позиционирования и геофишинга. В настоящее время на платформе работает 2000 разработчиков. Стартап будет инвестировать новые средства в расширение по всей Европе.
"Мы стремимся к самому высокому уровню, мы хотим стать платформой для мобильного позиционирования для компаний и мобильных разработчиков номер один во всем мире"
, - сообщила генеральный директор Proximi.io Аннина Коскиола.
"Butterfly Ventures разделяет наше видение будущего. Мы также ценим их опыт в пересечении аппаратных средств и программного обеспечения, у них сильный инвестиционный портфель и их международный охват - это бесценные активы для нас."
"Ожидается, что рынок мобильных позиционирований в ближайшие пять лет вырастет до 23 миллиардов долларов",
- по словам партнера Butterfly Ventures Юхо Риску.
"Proximi.io - это хорошо упакованный, уникальный продукт с хорошо отточенным пользовательским интерфейсом и привлекательностью для клиента. Мы очень впечатлены командой, и ее способностью доводить дело до финального конца",
- сказал Риску.
Proximi.io ранее уже привлекала инвестиции в размере 300 000 евро. Некоторые из тех инвесторов также участвовали в этом нераскрытом по сумме сделки раунде финансирования.
Специально для mmgp.ru
Уникальность Etxt 98%