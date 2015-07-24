Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,023 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Компания Proximi.io привлекает инвестиции для мобильной платформы позиционирования

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:54
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 1,227
Благодарностей: 125
УГ: 10
КП: 0.114
подарки
Компания Proximi.io привлекает инвестиции для мобильной платформы позиционирования

Финская компания Proximi.io, открытая платформа для позиционирования, привлекла финансирование в новом раунде под руководством Butterfly Ventures. Сумма сделки не разглашается.

Инвестиции являются первыми в общем 24-миллионном раунде от Butterfly Ventures.

Основанный в Хельсинки стартап создал платформу, основанную в прошлом году для создания мобильных решений для внутреннего и наружного позиционирования и геофишинга. В настоящее время на платформе работает 2000 разработчиков. Стартап будет инвестировать новые средства в расширение по всей Европе.

"Мы стремимся к самому высокому уровню, мы хотим стать платформой для мобильного позиционирования для компаний и мобильных разработчиков номер один во всем мире", - сообщила генеральный директор Proximi.io Аннина Коскиола.

"Butterfly Ventures разделяет наше видение будущего. Мы также ценим их опыт в пересечении аппаратных средств и программного обеспечения, у них сильный инвестиционный портфель и их международный охват - это бесценные активы для нас."

"Ожидается, что рынок мобильных позиционирований в ближайшие пять лет вырастет до 23 миллиардов долларов", - по словам партнера Butterfly Ventures Юхо Риску.

"Proximi.io - это хорошо упакованный, уникальный продукт с хорошо отточенным пользовательским интерфейсом и привлекательностью для клиента. Мы очень впечатлены командой, и ее способностью доводить дело до финального конца", - сказал Риску.

Proximi.io ранее уже привлекала инвестиции в размере 300 000 евро. Некоторые из тех инвесторов также участвовали в этом нераскрытом по сумме сделки раунде финансирования.




Специально для mmgp.ru
Уникальность Etxt 98%
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Databerries привлек $16 млн для своей платформы мобильной рекламы CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.03.2017 16:35
Upstream привлек €25 миллионов для своей платформы мобильной коммерции inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.02.2017 02:28
Mapendo для мобильной рекламной платформы привлекла €1.1 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.12.2016 06:41
Компания Google объявила о релизе мобильной платформы Android 7.0 Сергей Горин Новости технологий и интернета 0 26.08.2016 16:11
Стартап мобильной рекламной платформы SuperAwesome привлек $7 млн Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.07.2015 00:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
МОФТ прекратил сотрудничество с "Форекс Тренд" и "Пантеон Финанс"
От Alex077 в разделе «Курилка»
Аватар mista9
UroBux.com - на отличном скрипте Zeus™2.0
От mista9 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Mega-Hyip
kingdom-profit.com - kingdom-profit
От Mega-Hyip в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Yanix
Bet24.club - Прогнозы на спорт, раскрутка счетов
От Yanix в разделе «Барахолка»
Аватар mokin35
Минпромторг: знак качества повысит продажи российских продуктов
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар maydanets
SelHozInvest - нет сайта
От maydanets в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,023
Тем
466,621
Сообщений
11,517,343

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube