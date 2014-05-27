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Почему в России бензин стал дороже, чем в США

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Старый Сегодня, 19:41
#1
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Почему в России бензин стал дороже, чем в США


Впервые за 10 лет по данным, представленным Bloomberg, в 1 квартале 2017 года в России бензин стал стоить дороже, чем в США. И хоть сейчас статистика показывает, что данные по цене сравнялись или даже в США бензин опять стоит дороже, критический рубеж пройден и разница в цене в основном зависит только от колебания курса валют. Россия всегда гордилась своими дешевыми ценами на бензин. И хотя многие россияне об этом не знали или не догадывались, а продолжали жаловаться на высокие цены, то достаточно было пересечь границу Калининградской области, чтобы воочию убедиться, что бензин на западе стоит в 2, а то и в 3 раза дороже, чем в России. И чем дальше оставалась граница России, тем дороже были цены на бензин. Многие поляки и литовцы даже специально пересекали границы Российской Федерации, чтобы заправить свои автомобили.



Другое дело США. У американцев своя ментальность, для них собственный автопром с машинами, с мощным мотором и большим расходом топлива - это национальная гордость. Бензин в США был доступен всегда и его всегда тратили много. И хотя в США своих запасов не хватает и четверть бензина страна импортирует, цены на бензин в США продолжают быть доступными всегда.

Тогда почему в стране, которая является вторым экспортером нефти в мире и каждый год только наращивает объемы экспорта бензин стал стоить дороже, чем в США? И почему при дешевеющей нефти дорожает цена на бензин?

В США надо развивать свой собственный автопром, который не выдержав конкуренции от европейских, японских и прочих азиатских малолитражек, медленно но верно сдает свои позиции. Город Детройт наглядно обо всем говорит. Тем не менее, многие американцы любят свои американские машины, которые очень прожорливы. И эту любовь надо поддерживать, нельзя угробить свой собственный автопром окончательно, а с ним тысячи или даже десятки и сотни тысяч рабочих мест. Люди будут покупать свои машины, если бензин будет доступен. Минимальная зарплата в США 7.25$ в час. В месяц выходит - 1160 долларов. Цена литра бензина 0.68$. Получается в месяц на минимальную зарплату американец может купить 1700 литров бензина. В стоимость бензина в США заложен 20% акциз (налог). Доля топливных акцизов в бюджете страны редко когда превышает 3%, обычно не более 2%. В США бюджет на 80% и более формируется за счет подоходного налога граждан. Американскому правительству намного выгодней поддерживать свой собственный автопром, чем повышать акцизы на нефть, так как у бюджета страны есть другой источник формирования.



В России 60% цены бензина состоят из налогов и акцизов. И когда цена на нефть падает, бюджет страны неподолучает деньги. Поэтому при падении цен на нефть государству нужны деньги и акцизы на бензин поднимаются. Более 40% бюджета страны формируют акцизы на нефть, а доля подоходного налога составляет всего 20%. Вот почему, когда падают цены на нефть в России поднимаются цены на бензин. Просто государству нужны деньги.

Минимальная зарплата в России 7500 руб. Цена на бензин 0.68$ или 38 рублей. Получается, что на минимальную заплату россиянин может купить 200 литров бензина. Просто в России другие приоритеты.

Специально для mmgp.ru
https://text.ru/antiplagiat/58ff6c8b76322
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 19:44.
veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 20:10
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
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Сообщений: 166
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Re: Почему в России бензин стал дороже, чем в США
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Минимальная зарплата в США 7.25$ в час. В месяц выходит - 1160 долларов
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Минимальная зарплата в России 7500 руб
Верной дорогой идете, товарищи (с)
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