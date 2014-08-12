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GV инвестировал $29 млн. в Science 37 для клинических исследований на дому

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GV инвестировал $29 млн. в Science 37 для клинических исследований на дому
Технологическая компания клинических исследований Science 37 привлекла $29 млн. в рамках серии C финансирования, лид-инвестором в которой выступил Glynn Capital Management, а участие принимали инвестиционное подразделение Alphabet (GV), Amgen Ventures, Lux Capital, Redmile Group, DRX Capital и Sanofi Ventures.
Основанная в 2014 году в Лос-Анджелесе компания Science 37 использует мобильный подход для проведения клинических испытаний, считая, что это облегчает взаимодействие пациентов и исследователей.
Традиционно, клинические испытания проводятся в определенных местах или исследовательских объектах с пациентами, набранными в определенные группы. Тем не менее, этот подход ограничивает круг испытуемых. Чтобы преодолеть эти обстоятельства, Science 37 предлагает то, что она называет метасайтами, посредством которых клинические испытания можно проводить непосредственно на дому каждого пациента.
Это делает возможными масштабные клинические испытания, а также открытые испытания для более широкой демографической картины, поскольку пациенты могут и дальше лечиться у своего семейного врача, а телемедицина и домашние визиты также могут использоваться как часть испытания. Это означает, что пациенты могут извлечь выгоду из новейших методов лечения без необходимости куда-то ехать, и это экономит расходы и время.
Science 37 создал платформу NORA (Network Oriented Research Assistant), которая все централизует и связывает пациентов, медицинских работников и исследователей.
До настоящего времени Science 37 в конце 2015 года привлек финансирование в размере $6,5 млн. и впоследствии еще $31 млн. всего шесть месяцев назад. За счет нынешнего финансирования компания будет и расширять свою платформу и прилагать дальнейшие усилия по набору персонала.
«До сих пор наша модель была довольно успешна», -говорит руководитель Science 37 и соучредитель Ноа Крафт. «Это не только увеличило число людей, которые могут принять участие в клинических испытаниях, но и сократило время, необходимое для набора на почти 50 процентов в некоторых случаях. Новое финансирование поможет нам продолжить расширение и нанять лучшие таланты как в технологической области, так и в отрасли клинических испытаний. Новые средства также позволят нам перейти в новые терапевтические области и привлечь в эти испытания гораздо более широкий круг демографических данных, в том числе там, где ограничен доступ к основным медицинским учреждениям, которые проводят анализы».
GV, ранее известная как Google Ventures, имеет долгую историю инвестиций в области здравоохранения и увеличения продолжительности жизни. В прошлом месяце GV инвестировала в SpyBiotech, стартап из Оксфордского университета, работающей над вакцинами «следующего поколения».
«Science 37 разработала новую децентрализованную структуру для проведения клинических испытаний», - говорит генеральный партнер GV Кришна Ешвант. «Компания завершила клинические испытания с впечатляющими результатами и обладает отличным сочетанием оперативного опыта в клинических исследованиях и программном обеспечении».
Материнская компания Google Alphabet на самом деле вкладывает средства в ряд технологий, ориентированных на здоровье, через различные дочерние структуры, включая Verily Life Sciences, которая недавно получила инвестиции в размере $800 млн. для изучения основ здоровья и управления болезнями. Еще одно подразделение Alphabet Calico, которое было создано в 2013 занимается исследованиями в области биотехнологий, чтобы найти способы увеличить продолжительность человеческой жизни.

Переведено специально для форума mmgp: https://venturebeat.com/2017/04/25/s...s-to-the-home/

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