Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Pana-Funds - pana-funds.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:38
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,148
Благодарностей: 2,912
Записей в блоге: 1
УГ: 10
КП: 0.002
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Pana-Funds - pana-funds.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект:Pana-Funds.LTD

Планы nvestment 2% ежедневно в течение 10 дней (основной спины), 8% ежедневно в течение 17 дней, 170% после 20 дней, 380% после 40 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 3%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от DDos-Guard

Перевод с Google:

Цитата:
Добро пожаловать в Pana-Funds Ltd.

Золотой бизнес всегда был хорошим и прибыльным бизнесом на протяжении многих лет, но ничего подобного не было с 2008 года, когда цены на золото начали расти, когда экономика начала спад. Эти два факта объединились, чтобы вывести миллионы людей из дерева с золотом на продажу. Либо они нуждаются в деньгах, либо просто хотят воспользоваться сегодняшними высокими ценами. Вы заинтересованы в открытии бизнеса по торговле золотом? Вы хотите начать инвестировать в золото? Вы хотите знать, как лучше инвестировать в золото? Вы хотите зарабатывать деньги на покупке и продаже золота? То Пана-фонды здесь, чтобы воплотить ваши мечты в реальность. Одной из лучших форм инвестиций в трудные экономические времена является покупка товара, стоимость которого будет по-прежнему цениться и может быть продана позднее для получения прибыли.
Золото - это настоящие деньги и средства обмена в мире. Это один из законных тендеров, прошедших проверку временем, поскольку другие валюты имеют тенденцию потерять свою ценность из-за инфляции, манипулирования рынком и изменения государственной фискальной политики. Покупка и продажа золота - это хорошие инвестиции с привлекательной прибылью, и самое интересное заключается в том, что теперь вы можете торговать золотом из дома, просто открыв счет у нас здесь, в фондах Пана, внести депозит и заснуть, пока ваши деньги Работает для вас. Мы сделаем все для вас, и вы будете ежедневно получать прибыль.
Инвестиционные планы:

Цитата:
2% в день в течение 10 дней!
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
План 1 $ 10.00 и более 2.00


8% ежедневно в течение 17 дней!
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
План 1 20,00 и более 8,00


170% после 20 дней!
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 50,00 и более 170,00


380% Через 40 дней!
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 300,00 и более 380,00


900% после 75 дней!
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 500,00 и более 900,00

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Мой вклад:
Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 173951291
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14781057 (Pana-Funds)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to pana-funds.com User naale
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 18:49.
Naale на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:39
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