Pana-Funds - pana-funds.com

Планы nvestment 2% ежедневно в течение 10 дней (основной спины), 8% ежедневно в течение 17 дней, 170% после 20 дней, 380% после 40 дней
Минимальный вклад $10
Рефские до 3%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от DDos-Guard
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Цитата:
Добро пожаловать в Pana-Funds Ltd.
Золотой бизнес всегда был хорошим и прибыльным бизнесом на протяжении многих лет, но ничего подобного не было с 2008 года, когда цены на золото начали расти, когда экономика начала спад. Эти два факта объединились, чтобы вывести миллионы людей из дерева с золотом на продажу. Либо они нуждаются в деньгах, либо просто хотят воспользоваться сегодняшними высокими ценами. Вы заинтересованы в открытии бизнеса по торговле золотом? Вы хотите начать инвестировать в золото? Вы хотите знать, как лучше инвестировать в золото? Вы хотите зарабатывать деньги на покупке и продаже золота? То Пана-фонды здесь, чтобы воплотить ваши мечты в реальность. Одной из лучших форм инвестиций в трудные экономические времена является покупка товара, стоимость которого будет по-прежнему цениться и может быть продана позднее для получения прибыли.
Золото - это настоящие деньги и средства обмена в мире. Это один из законных тендеров, прошедших проверку временем, поскольку другие валюты имеют тенденцию потерять свою ценность из-за инфляции, манипулирования рынком и изменения государственной фискальной политики. Покупка и продажа золота - это хорошие инвестиции с привлекательной прибылью, и самое интересное заключается в том, что теперь вы можете торговать золотом из дома, просто открыв счет у нас здесь, в фондах Пана, внести депозит и заснуть, пока ваши деньги Работает для вас. Мы сделаем все для вас, и вы будете ежедневно получать прибыль.
Инвестиционные планы:
Цитата:
2% в день в течение 10 дней!
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
План 1 $ 10.00 и более 2.00
8% ежедневно в течение 17 дней!
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
План 1 20,00 и более 8,00
170% после 20 дней!
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 50,00 и более 170,00
380% Через 40 дней!
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 300,00 и более 380,00
900% после 75 дней!
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 500,00 и более 900,00