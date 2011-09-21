Vladimir Plus Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 25.04.2017 Сообщений: 7 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Возможность заработка на ставках. 680% к банку менее чем за месяц.

На личном опыте убедился что все стратегии и методы ставок, являются проигрышными и ни чего не стоят, без качественного отбора матчей к ним.

Перепробовав все возможные методы ставок и стратегий я пришёл к выводу что изначально нужно изучить спорт, не весь конечно а что то конкретное, какой то один из видов спорта.

Так как из всех стратегий мне более всего по итогам их тестирования понравилась (ставки по четвертям в баскетболе догоном) то мой выбор пал на такой вид спорта как баскетбол. Для изучения как вид спорта, чемпионатов и команд я выбрал его.

Уже почти полтора года как я изучаю чемпионаты и команды по данному виду спорта. И скажу честно добился не плохих результатов. Не так давно буквально в прошлом месяце, убедившись в своих возможностях я вышел в люди со своей методикой и тактикой по данной стратегии и самое главное с матчами над которыми я провожу аналитику для игры по данной стратегии. Так как самое главное в любой стратегии и методике ставок это грамотный и качественный отбор матчей, только при таком отборе матчей в ставках может быть профит на дистанции.



Менее чем за месяц реальной и открытой моей статистики игра по моим матчам, которая велась в режиме онлайн, из начального банка в 15000 рублей, чистый профит составил 103000 рублей. 680% от начального банка.



Вот ссылки на моими блоги где я публиковал свои матчи для игры по данной стратегии.

Первая тема с чего всё начиналось.

http://vprognoze.ru/forum/cat-bloger...2-page-20.html

Вторая тема продолжение предыдущей.

http://vprognoze.ru/forum/cat-bloger...88-page-7.html



Я не продаю ни стратегию ни тактику по ней, стратегии уже сто лет и не я её придумал чтоб на что то претендовать. Мои разработанные правила и тактика по данной стратегии а так же советы и дополнения, были опубликованы для всех желающих в первом посту второй темы на форуме где я вёл статистику своих матчей. И если те кто разбираются в баскетболе могут свободно ею воспользоваться если заинтересует.



Я же от себя предлагаю только качественный отбор матчей для игры по данной стратегии и тактике, тем у кого есть проблемы с отборами матчей для стабильной игры в плюс, за не значительное вознаграждение.



Кого заинтересуют матчи и подробности в ставках по данной стратегии пишите Всем добрый день! На форуме я новичок, но ставками занимаюсь уже не первый год.На личном опыте убедился что все стратегии и методы ставок, являются проигрышными и ни чего не стоят, без качественного отбора матчей к ним.Перепробовав все возможные методы ставок и стратегий я пришёл к выводу что изначально нужно изучить спорт, не весь конечно а что то конкретное, какой то один из видов спорта.Так как из всех стратегий мне более всего по итогам их тестирования понравилась (ставки по четвертям в баскетболе догоном) то мой выбор пал на такой вид спорта как баскетбол. Для изучения как вид спорта, чемпионатов и команд я выбрал его.Уже почти полтора года как я изучаю чемпионаты и команды по данному виду спорта. И скажу честно добился не плохих результатов. Не так давно буквально в прошлом месяце, убедившись в своих возможностях я вышел в люди со своей методикой и тактикой по данной стратегии и самое главное с матчами над которыми я провожу аналитику для игры по данной стратегии. Так как самое главное в любой стратегии и методике ставок это грамотный и качественный отбор матчей, только при таком отборе матчей в ставках может быть профит на дистанции.Менее чем за месяц реальной и открытой моей статистики игра по моим матчам, которая велась в режиме онлайн, из начального банка в 15000 рублей, чистый профит составил 103000 рублей. 680% от начального банка.Вот ссылки на моими блоги где я публиковал свои матчи для игры по данной стратегии.Первая тема с чего всё начиналось.Вторая тема продолжение предыдущей.Я не продаю ни стратегию ни тактику по ней, стратегии уже сто лет и не я её придумал чтоб на что то претендовать. Мои разработанные правила и тактика по данной стратегии а так же советы и дополнения, были опубликованы для всех желающих в первом посту второй темы на форуме где я вёл статистику своих матчей. И если те кто разбираются в баскетболе могут свободно ею воспользоваться если заинтересует.Я же от себя предлагаю только качественный отбор матчей для игры по данной стратегии и тактике, тем у кого есть проблемы с отборами матчей для стабильной игры в плюс, за не значительное вознаграждение.Кого заинтересуют матчи и подробности в ставках по данной стратегии пишите https://vk.com/id425679886

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