Dmitriy Vassilie... Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 16.08.2016 Сообщений: 317 Благодарностей: 234 УГ: 11 КП: 0.762 подарки

Биткоин и решения его проблем Проблема масштабируемости биткоина регулярно обсуждается на всех специализированных ресурсах. Идут жаркие дискуссии, слышны громкие заявления, но реальных сдвигов пока не произошло. Обычному пользователю биткоина наверное, не хочется оставаться в стороне от этих событий. Только для этого нужно разбираться в технологии криптовалют. Специализированные криптовалютные ресурсы, обычно не утруждают себя объяснениями уровня «чайника», а мы, наоборот попробуем это сделать. Итак, в чем же состоит проблема масштабируемости биткоина, простыми словами?







Биткоин функционирует, благодаря программному обеспечению, которое в 2008 году создал Сатоши Никамото (или группа программистов под этим ником). Много воды утекло с тех пор. Конечно, разработчики за все это время внедряли некоторые изменения, но код Биткоина остается неизменным. Так вот, проблема состоит именно в том, что число пользователей биткоина, с момента его появления, увеличилось в миллионы раз! Соответственно, неимоверно выросло и количество транзакций. Эти



Почему Биткоин «тормозит»?



Есть такая категория, которая называется пределом размера блока. Скорость транзакции зависит именно от него. Напомню, что все транзакции, которые случаются в сети, фиксируются в общедоступном блокчейне. Блокчейн – это совокупность блоков. Каждый блок содержит криптографические записи всех операций, которые проходили в сети в последние 10 минут. Новый блок добавляется в конец блокчейна.



С самого начала, блок был ограничен пределом в 1 мгбайт. Если размер блока будет больше, сеть его отвергнет. По сути, это мера безопасности от злоумышленников, которые могут создать огромные размеры блока для остановки сети. Однако, ограничение размера блока влияет на пропускную способность самой сети.



В транзакции содержатся данные об отправителе, получателе, сумме биткоинов и другие данные. Это не займет много места, при совершении одной сделки. Но, таких сделок сегодня совершается по сотне в секунду. И количество транзакций постоянно увеличивается. Доходит до того, что пользователям приходится ждать результаты операции часами, а то и сутками. Если комиссионные за транзакцию раньше измерялись копейками, теперь за скорость приходится платить десятками центов или даже долларами.



Что же делать.



На самом деле предложений по решению проблемы было много. Но, ни одно решение, так и не было реализовано. Увеличение предела размера блока является хардфорком. Минус в том, что старые версии ПО Биткоина будут несовместимы с новой сетью. К томуже, хардфорк приведет к централизации Биткоина, потому как такие объемы данных смогут обрабатывать только самые крупные пулы.



Как SegWit предлагает помочь Биткоин?



Не так давно появилось еще одно предложение – SegWit. Эту технологию сложно объяснить неподготовленному пользователю с технической точки зрения. Проще говоря, SegWit способен увеличить вместительность блока без увеличения его размера. Это может использоваться, если некритичную инфу транзакции вывести за границы блокчейна. В результате, пропускная способность сети увеличиться до 70-ти процентов. Биткоин получит скорость, а пользователи – низкую стоимость транзакции.



Так хардфорк или SegWit?



Есть еще один вариант, который может быть лучшим для сети Биткоин. Это увеличение размера блока и реализация SegWit . Договоренность об этом почти была достигнута в прошлом году, между разработчиками SegWit и некоторыми крупнейшими майнинговыми компаниями. Но, по факту, дело не сдвинулось с места. А пока, идут только непрерывные дискуссии, а многие пользователи переводят часть своего капитала из биткоин в другие криптовалюты.



Дмитрий Васильев Биткоин функционирует, благодаря программному обеспечению, которое в 2008 году создал(или группа программистов под этим ником). Много воды утекло с тех пор. Конечно, разработчики за все это время внедряли некоторые изменения, ноостается неизменным. Так вот, проблема состоит именно в том, что число пользователей биткоина, с момента его появления, увеличилось в! Соответственно, неимоверно выросло и количество транзакций. Эти сотни тысяч сделок , Биткоин уже не имеет возможности оперативно выполнять.Есть такая категория, которая называется. Скорость транзакции зависит именно от него. Напомню, что все транзакции, которые случаются в сети, фиксируются в общедоступном блокчейне.– это совокупность блоков. Каждый блок содержит криптографические записи всех операций, которые проходили в сети в последние 10 минут. Новый блок добавляется в конец блокчейна.С самого начала, блок был ограничен пределом в 1 мгбайт. Если размер блока будет больше, сеть его отвергнет. По сути, это мера безопасности от злоумышленников, которые могут создать огромные размеры блока для остановки сети. Однако, ограничение размера блока влияет на пропускную способность самой сети.В транзакции содержатся данные оби другие данные. Это не займет много места, при совершении одной сделки. Но, таких сделок сегодня совершается по сотне в секунду. И количество транзакций постоянно увеличивается. Доходит до того, что пользователям приходится ждать результаты операции часами, а то и сутками. Если комиссионные за транзакцию раньше измерялись копейками, теперь за скорость приходится платить десятками центов или даже долларами.На самом деле предложений по решению проблемы было много. Но, ни одно решение, так и не было реализовано. Увеличение предела размера блока является хардфорком. Минус в том, что старые версии ПО Биткоина будут несовместимы с новой сетью. К томуже, хардфорк приведет к централизации Биткоина, потому как такие объемы данных смогут обрабатывать только самые крупные пулы.Не так давно появилось еще одно предложение –. Эту технологию сложно объяснить неподготовленному пользователю с технической точки зрения. Проще говоря, SegWit способен увеличить вместительность блока без увеличения его размера. Это может использоваться, если некритичную инфу транзакции вывести за границы блокчейна. В результате, пропускная способность сети увеличиться до. Биткоин получит скорость, а пользователи – низкую стоимость транзакции.Есть еще один вариант, который может быть лучшим для сети Биткоин. Это. Договоренность об этом почти была достигнута в прошлом году, между разработчиками SegWit и некоторыми крупнейшими майнинговыми компаниями. Но, по факту, дело не сдвинулось с места. А пока, идут только непрерывные дискуссии, а многие пользователи переводят часть своего капитала из биткоин в другие криптовалюты.Дмитрий Васильев

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