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Обзор Фондового Рынке США на вторник. Nasdaq вырос до 6 тысяч пунктов

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Обзор Фондового Рынке США на вторник. Nasdaq вырос до 6 тысяч пунктов


Nasdaq активно растет в графике индексов фондового рынка США

Фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продолжает расти. Сегодня утром открытие биржи показало данные по росту главных индексов.

Самым неожиданным ростом выделился Nasdaq. Рекордные показания индекса показало отметку в 6 тысяч пунктов. На утро рост составил 0,35 процента, а в индексном измерении составил 6004, 17.

На данный момент индекс Nasdaq составляет 6012,60 пунктов. Но показания интенсивного роста уже нивелировано. После закрытия биржи вчера показатели составляли 5983, 82 пункта, а сегодня при открытии индекс составил 6005,39. В течении дня рост продолжался с небольшими пиками, и падениями но не более чем на 2 пункта.

К закрытию биржи уже ничего особого скорее ожидать не стоит. И показатели не будут сильно отличатся от состояния на 16:54 МСК с показателем 6011.20

Ростом так же отметился индекс, который составил 0,75 процента. На утро показатель индекса составил 20919.50. А уже к вечеру показатель роста составил почти 1 % (0,98%), и с индексом 20966,86. Вырос на +202,97.

S&P 500 вырос до показателя 2382,10 пунктов индекса, и за день корректировался довольно слабо, однако рост продолжается. Показатели 2386,40 или +12,25 к индексу (+0,51%)


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Метки
акции, фондовый рынок
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