Capital-Stock - capital-stock.com

Старт проекта 25 апреля 2017 года
О проекте:
CAPITAL STOCK — эксперт на финансовых рынках. Мы знаем как успешно торговать на разнице курсов валют, цен золота, нефти, акций и других финансовых инструментов. Специалисты компании поддерживают статус экспертов, проводят авторскую аналитику, компетентные прогнозы развития финансовых рынков. Инвестиции в мировые финансовые рынки — один из самых выгодных и проверенных временем способов вложения средств с целью получения прибыли. Фондовые рынки — важнейшая часть мировой финансовой системы. Для частного инвестора они могут представлять собой источник как дополнительного, так и постоянного дохода, в зависимости от личных предпочтений инвестора и суммы его капитала. Вместе с CAPITAL STOCK Вы можете выгодно инвестировать средства и увеличить свой капитал, не занимаясь торговлей на финансовых рынках лично. Вместо Вас это будут делать профессиональные трейдеры партнёрских проектов CAPITAL STOCK, а наша компания поможет Вам выбрать лучших из них.
Инвестиционные планы:
ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН: 190% ЗА 30 ДНЕЙ.
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ЕЖЕДНЕВНО (3%).
СУММА ВКЛАДА ОТ 1 ДО 15000 USD.
ВОЗВРАТ ТЕЛА ДЕПОЗИТА В КОНЦЕ СРОКА.
Платёжные системы:
PerfectMoney, Payeer, NixMoney, VISA QIWI Wallet
Реферальная система:
7%-3%-2%-1%
Сервер:
IP Address 92.53.126.118 - 2,144 other sites hosted on this server Reverse IP
IP Location Russian Federation - Sankt-peterburg - Saint Petersburg - Timeweb Ltd.
ASN Russian Federation AS9123 TIMEWEB-AS, RU (registered Apr 01, 2008)
Name Server: ns1.timeweb.ru
Name Server: ns2.timeweb.ru
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Наш вклад:
Дата операции: 25 Апр 2017 14:39
ID операции: 346196587
Тип операции: перевод
Магазин: capital-stock.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 50.00 $
Сумма получения: 50.00 $
Описание счета: Deposit FOR: monhyip
Номер счета в магазине: 291