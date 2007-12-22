Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Capital-Stock - capital-stock.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:31
#1
Премиум
 
Аватар monhyip
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.12.2007
Сообщений: 83,558
Благодарностей: 8,064
УГ: 4
КП: 0.209
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Capital-Stock - capital-stock.com
Старт проекта 25 апреля 2017 года



О проекте:
CAPITAL STOCK — эксперт на финансовых рынках. Мы знаем как успешно торговать на разнице курсов валют, цен золота, нефти, акций и других финансовых инструментов. Специалисты компании поддерживают статус экспертов, проводят авторскую аналитику, компетентные прогнозы развития финансовых рынков. Инвестиции в мировые финансовые рынки — один из самых выгодных и проверенных временем способов вложения средств с целью получения прибыли. Фондовые рынки — важнейшая часть мировой финансовой системы. Для частного инвестора они могут представлять собой источник как дополнительного, так и постоянного дохода, в зависимости от личных предпочтений инвестора и суммы его капитала. Вместе с CAPITAL STOCK Вы можете выгодно инвестировать средства и увеличить свой капитал, не занимаясь торговлей на финансовых рынках лично. Вместо Вас это будут делать профессиональные трейдеры партнёрских проектов CAPITAL STOCK, а наша компания поможет Вам выбрать лучших из них.

Инвестиционные планы:
ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН: 190% ЗА 30 ДНЕЙ.
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ЕЖЕДНЕВНО (3%).
СУММА ВКЛАДА ОТ 1 ДО 15000 USD.
ВОЗВРАТ ТЕЛА ДЕПОЗИТА В КОНЦЕ СРОКА.

Платёжные системы:PerfectMoney, Payeer, NixMoney, VISA QIWI Wallet
Реферальная система:7%-3%-2%-1%

Сервер:
IP Address 92.53.126.118 - 2,144 other sites hosted on this server Reverse IP
IP Location Russian Federation - Sankt-peterburg - Saint Petersburg - Timeweb Ltd.
ASN Russian Federation AS9123 TIMEWEB-AS, RU (registered Apr 01, 2008)
Name Server: ns1.timeweb.ru
Name Server: ns2.timeweb.ru

ПОСМОТРЕТЬ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Наш вклад:
Дата операции: 25 Апр 2017 14:39
ID операции: 346196587
Тип операции: перевод
Магазин: capital-stock.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 50.00 $
Сумма получения: 50.00 $
Описание счета: Deposit FOR: monhyip
Номер счета в магазине: 291
__________________
http://monhyip.net/b/1.gif
| Наш SKYPE ЧАТ
monhyip вне форума  
Старый Сегодня, 17:35
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 325
Благодарностей: 28
УГ: 10
КП: 0.000
Re: Capital-Stock - capital-stock.com
Цитата:
Сообщение от monhyip Посмотреть сообщение
ВОЗВРАТ ТЕЛА ДЕПОЗИТА В КОНЦЕ СРОКА
чет слабо верится.
это уже не актуально, включать в выплаты нужно. А то за 30 дней можно и не дождаться возврата
__________________
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 17:46
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 4,999
Благодарностей: 945
УГ: 24
КП: 0.195
подарки
Re: Capital-Stock - capital-stock.com
Цитата:
Сообщение от monhyip Посмотреть сообщение
Инвестиционные планы:
ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН: 190% ЗА 30 ДНЕЙ.
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ЕЖЕДНЕВНО (3%).
СУММА ВКЛАДА ОТ 1 ДО 15000 USD.
ВОЗВРАТ ТЕЛА ДЕПОЗИТА В КОНЦЕ СРОКА.
Хитрец админ, получается что в лучшем случае, за 30 дней 90% получишь обратно + рефка, потому что вряд ли депы отдавать станет

Цитата:
Сообщение от monhyip Посмотреть сообщение
Name Server: ns1.timeweb.ru
Name Server: ns2.timeweb.ru
Этого достаточно чтобы пройти мимо.
__________________
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kodyaich (Сегодня)
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