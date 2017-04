monhyip



Capital-Stock - capital-stock.com Старт проекта 25 апреля 2017 года







О проекте:

CAPITAL STOCK — эксперт на финансовых рынках. Мы знаем как успешно торговать на разнице курсов валют, цен золота, нефти, акций и других финансовых инструментов. Специалисты компании поддерживают статус экспертов, проводят авторскую аналитику, компетентные прогнозы развития финансовых рынков. Инвестиции в мировые финансовые рынки — один из самых выгодных и проверенных временем способов вложения средств с целью получения прибыли. Фондовые рынки — важнейшая часть мировой финансовой системы. Для частного инвестора они могут представлять собой источник как дополнительного, так и постоянного дохода, в зависимости от личных предпочтений инвестора и суммы его капитала. Вместе с CAPITAL STOCK Вы можете выгодно инвестировать средства и увеличить свой капитал, не занимаясь торговлей на финансовых рынках лично. Вместо Вас это будут делать профессиональные трейдеры партнёрских проектов CAPITAL STOCK, а наша компания поможет Вам выбрать лучших из них.



Инвестиционные планы:

ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН: 190% ЗА 30 ДНЕЙ.

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ЕЖЕДНЕВНО (3%).

СУММА ВКЛАДА ОТ 1 ДО 15000 USD.

ВОЗВРАТ ТЕЛА ДЕПОЗИТА В КОНЦЕ СРОКА.



Платёжные системы:PerfectMoney, Payeer, NixMoney, VISA QIWI Wallet

Реферальная система:7%-3%-2%-1%



Сервер:

IP Address 92.53.126.118 - 2,144 other sites hosted on this server Reverse IP

IP Location Russian Federation - Sankt-peterburg - Saint Petersburg - Timeweb Ltd.

ASN Russian Federation AS9123 TIMEWEB-AS, RU (registered Apr 01, 2008)

Name Server: ns1.timeweb.ru

Name Server: ns2.timeweb.ru



Наш вклад:

Дата операции: 25 Апр 2017 14:39

ID операции: 346196587

Тип операции: перевод

Магазин: capital-stock.com

Статус: выполнен

Сумма списания: 50.00 $

Сумма получения: 50.00 $

Описание счета: Deposit FOR: monhyip

