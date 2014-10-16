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Российская IT-компания выделила $100 млн разработчикам игр

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Российская IT-компания выделила $100 млн разработчикам игр


Компания Mail.ru Group выделяет $100 миллионов разработчикам игр

По заявлениям представителей Mail.ru Group, они выделяют 100 миллионов долларов it компаниям по разработке игр, издательствам, а так же частным специалистам.

Инвестиции будут поступать поэтапно в течении в 2 лет. Направлены они будут как в российских разработчиков, так и иностранных. Первые 10 миллионов долларов уже ушли it-шникам по ближайшим договорам.

Руководство создало целый отдел Mail.Ru Games Ventures по инвестированию разработок игр. Предварительно компания планирует направить инвестиционный банк студиям и издательствам, которые пойдут на расширения отделов разработок игр. Так же часть денег пойдет на частных молодых it специалистов.

Это направление для компании определено как одно из главных в ближайшие 2 года. Представитель Меил групп Борис Добродеев сообщил, что такое финансовое движение даст новый толчок в венчурном финансировании и повысить активность в направлении рынка игр.

Команду разработчиков будут поддерживать собственным программным обеспечением Mail.Ru Group, так же будут браться данные анализа поисковых систем и специальных маркетинговых исследований.

В компании сейчас внесено 50 проектов разработанных игр, с общим числом юзеров около 100 миллионов по разным странам. В прошлом году выручка игровых разработок принесла прибыль 21,2 процента. Доход составил более 11 миллиардов рублей.


Уникальность: 100.00%
По материалам forbes.ru
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Метки
game, mail.ru, инвестиции
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