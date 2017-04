BiziAlen Любитель

Российская IT-компания выделила $100 млн разработчикам игр



Компания Mail.ru Group выделяет $100 миллионов разработчикам игр

По заявлениям представителей Mail.ru Group, они выделяют 100 миллионов долларов it компаниям по разработке игр, издательствам, а так же частным специалистам.



Инвестиции будут поступать поэтапно в течении в 2 лет. Направлены они будут как в российских разработчиков, так и иностранных. Первые 10 миллионов долларов уже ушли it-шникам по ближайшим договорам.



Руководство создало целый отдел Mail.Ru Games Ventures по инвестированию разработок игр. Предварительно компания планирует направить инвестиционный банк студиям и издательствам, которые пойдут на расширения отделов разработок игр. Так же часть денег пойдет на частных молодых it специалистов.



Это направление для компании определено как одно из главных в ближайшие 2 года. Представитель Меил групп Борис Добродеев сообщил, что такое финансовое движение даст новый толчок в венчурном финансировании и повысить активность в направлении рынка игр.



Команду разработчиков будут поддерживать собственным программным обеспечением Mail.Ru Group, так же будут браться данные анализа поисковых систем и специальных маркетинговых исследований.



В компании сейчас внесено 50 проектов разработанных игр, с общим числом юзеров около 100 миллионов по разным странам. В прошлом году выручка игровых разработок принесла прибыль 21,2 процента. Доход составил более 11 миллиардов рублей.





