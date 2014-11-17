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Подписано соглашение о финансировании "Северного потока 2" на 4.75 миллиарда евро

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Подписано соглашение о финансировании "Северного потока 2" на 4.75 миллиарда евро


На сайте Газпром появилась информация о том, что подписано соглашение между дочкой Газпрома Nord Stream 2 AG и пятью компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall о финансировании проекта "Северный поток -2).

Nord Stream 2 AG - это проектная компания, единственным учредителем и акционером которой является "Газпром," специально созданная для планирования, строительства и в дальнейшем эксплуатации проекта "Северный поток -2". Штаб квартира компании находится в Швейцарии. "Газпром" добывает более 15% мировых запасов газа. Главным акционером "Газпром" является Российская Федерация, которой принадлежит более 50% акций.

Общая стоимость строительства "Северного патока 2" составляет 9.5 миллиардов евро. Предусматривается, что 50% затрат покроют иностранные компании участвующие в проекте, на долю каждой из них придется финансирование в объеме 950 миллионов евро. В подписанном соглашении оговорено, что единственным учредителем, компании Nord Stream 2 AG, ответственной за эксплуатацию трубопровода по прежнему останется "Газпром".

Проект "Северный поток - 2" предусматривает строительство и прокладку газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря общей протяженностью 1220 километров и пропускной способностью 55 миллиардов кубов в год. Данной мощности хватит, чтобы обеспечить газом 26 миллионов домохозяйств по всей Европе и обогреть более 100 миллионов человек.

Благодаря проекту "Северный поток 2" российский газ будет поставляться в Европу напрямую, минуя страны-транзитеры. Основная цель этого проекта снизить зависимость поставки газа от воли и политической ситуации в странах - транзитерах, а также уменьшить накладные расходы по доставке газа, а следовательно и конечные цены на газ. Не удивительно, что западные компании активно поддерживают и финансируют этот проект. Согласно проектной документации строительство газопровода начнется в 2018 году. Плановый срок завершения - конец 2019 года.

После появления данной новости акции Газпрома увеличились в цене на 4%, а объемы продаж достигли 8.4 миллиардов рублей.

Специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 17:22.
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