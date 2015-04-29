Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Торговые предсказания на основе нейросетей

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Старый Сегодня, 16:54
#1
 
Регистрация: 25.04.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Торговые предсказания на основе нейросетей
Всем привет!

Вышло бесплатное приложение, которое с высокой точность предсказывает поведение инструмента на основе анализа предыдущих данных нейронной сетью.

Также приложение можно найти в google play введя в поиск "tradeprediction"
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antonxaaa вне форума  
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