OPLOTT



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В Парагвае 50 человек отобрали у инкассаторов 40 млн долларов США



Мировые СМИ сообщают, что во втором по величине парагвайском в городе Сьюдад-дель-Эсте (сейчас в нем проживает почти 300 тыс. местных жителей) произошло крупнейшее денежное ограбление в истории этой страны. И хоть этот немаленький город и располагается в нескольких сотнях километрах к востоку от Асунсьона, столицы Парагвая и по идее должен быть наполнен полицией и войсками, но грабителям удалось действовать практически безнаказанно.



В понедельник, 24 апреля с.г., среди бела дня, к зданию местной инкассаторской службы одновременно подъехали сразу несколько бронированных военных автомобилей, из которых буквально на ходу выскочило несколько десятков вооруженных до зубов людей и они сразу же бросились на штурм здания. По свидетельствам очевидцев, злоумышленники были прекрасно подготовлены и вооружены, вплоть того, что были готовы отразить внезапную атаку на них с воздуха с помощью нескольких ПЗРК. И кроме всего прочего, в их арсенале были новые пулеметы и даже снайперские винтовки. И как сообщает американский телеканал ABC всего грабителей насчитывалось в количестве более 50 человек.



Действовали они в полном смысле этого слова отточено и профессионально. Охранника, который тут же открыл огонь по ним они быстро уничтожили, а еще второго сильно ранили. Далее подбежав к зданию, заложили под его стену мощную взрывчатку, то есть не стали мучится с бронированными дверями и запорами на входе в хранилище денег, а решили проблему таким вот простым и быстрым способом. Когда прогремели взрывы и стены у здания просто обрушились, то им сразу открылся доступ к мешкам для перевозки денег. Подогнав свои броневики поближе и выстроившись в цепь, они быстро перекидали все деньги внутрь машин. И уже когда они начали отъезжать от разрушенного хранилища, то в погоню за ними устремились прибывшие на место полицейские, которые сумели уничтожить троих из нападавших. Однако грабителям удалось оторваться от погони и они быстро двинулись в сторону бразильской границы на территорию, которой в итоге они и пробрались, конечно, вместе со всеми деньгами. Улов составил почти 40 млн долларов США, что по парагвайским меркам считается "ограблением века".



Рейтер пишет, что по сведениям парагвайской полиции это были члены вооруженной группировки, которае называет себя "Первое командование столицы". И по последним сообщениям, сейчас к их поискам подключилась и бразильская полиция. По самым скромным подсчётам, каждому участвовавшему в этом ограблении светит как минимум по 1 млн долларов наличными, "на брата".



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58ff3c023d628 Мировые СМИ сообщают, что во втором по величине парагвайском в городе Сьюдад-дель-Эсте (сейчас в нем проживает почти 300 тыс. местных жителей) произошло крупнейшее денежное ограбление в истории этой страны. И хоть этот немаленький город и располагается в нескольких сотнях километрах к востоку от Асунсьона, столицы Парагвая и по идее должен быть наполнен полицией и войсками, но грабителям удалось действовать практически безнаказанно.В понедельник, 24 апреля с.г., среди бела дня, к зданию местной инкассаторской службы одновременно подъехали сразу несколько бронированных военных автомобилей, из которых буквально на ходу выскочило несколько десятков вооруженных до зубов людей и они сразу же бросились на штурм здания. По свидетельствам очевидцев, злоумышленники были прекрасно подготовлены и вооружены, вплоть того, что были готовы отразить внезапную атаку на них с воздуха с помощью нескольких ПЗРК. И кроме всего прочего, в их арсенале были новые пулеметы и даже снайперские винтовки. И как сообщает американский телеканал ABC всего грабителей насчитывалось в количестве более 50 человек.Действовали они в полном смысле этого слова отточено и профессионально. Охранника, который тут же открыл огонь по ним они быстро уничтожили, а еще второго сильно ранили. Далее подбежав к зданию, заложили под его стену мощную взрывчатку, то есть не стали мучится с бронированными дверями и запорами на входе в хранилище денег, а решили проблему таким вот простым и быстрым способом. Когда прогремели взрывы и стены у здания просто обрушились, то им сразу открылся доступ к мешкам для перевозки денег. Подогнав свои броневики поближе и выстроившись в цепь, они быстро перекидали все деньги внутрь машин. И уже когда они начали отъезжать от разрушенного хранилища, то в погоню за ними устремились прибывшие на место полицейские, которые сумели уничтожить троих из нападавших. Однако грабителям удалось оторваться от погони и они быстро двинулись в сторону бразильской границы на территорию, которой в итоге они и пробрались, конечно, вместе со всеми деньгами. Улов составил почти 40 млн долларов США, что по парагвайским меркам считается "ограблением века".Рейтер пишет, что по сведениям парагвайской полиции это были члены вооруженной группировки, которае называет себя "Первое командование столицы". И по последним сообщениям, сейчас к их поискам подключилась и бразильская полиция. По самым скромным подсчётам, каждому участвовавшему в этом ограблении светит как минимум по 1 млн долларов наличными, "на брата".Специально для mmgp.ru

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