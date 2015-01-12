Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,002 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Парагвае 50 человек отобрали у инкассаторов 40 млн долларов США

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:15
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,587
Благодарностей: 806
УГ: 20
КП: 0.154
подарки
В Парагвае 50 человек отобрали у инкассаторов 40 млн долларов США


Мировые СМИ сообщают, что во втором по величине парагвайском в городе Сьюдад-дель-Эсте (сейчас в нем проживает почти 300 тыс. местных жителей) произошло крупнейшее денежное ограбление в истории этой страны. И хоть этот немаленький город и располагается в нескольких сотнях километрах к востоку от Асунсьона, столицы Парагвая и по идее должен быть наполнен полицией и войсками, но грабителям удалось действовать практически безнаказанно.

В понедельник, 24 апреля с.г., среди бела дня, к зданию местной инкассаторской службы одновременно подъехали сразу несколько бронированных военных автомобилей, из которых буквально на ходу выскочило несколько десятков вооруженных до зубов людей и они сразу же бросились на штурм здания. По свидетельствам очевидцев, злоумышленники были прекрасно подготовлены и вооружены, вплоть того, что были готовы отразить внезапную атаку на них с воздуха с помощью нескольких ПЗРК. И кроме всего прочего, в их арсенале были новые пулеметы и даже снайперские винтовки. И как сообщает американский телеканал ABC всего грабителей насчитывалось в количестве более 50 человек.

Действовали они в полном смысле этого слова отточено и профессионально. Охранника, который тут же открыл огонь по ним они быстро уничтожили, а еще второго сильно ранили. Далее подбежав к зданию, заложили под его стену мощную взрывчатку, то есть не стали мучится с бронированными дверями и запорами на входе в хранилище денег, а решили проблему таким вот простым и быстрым способом. Когда прогремели взрывы и стены у здания просто обрушились, то им сразу открылся доступ к мешкам для перевозки денег. Подогнав свои броневики поближе и выстроившись в цепь, они быстро перекидали все деньги внутрь машин. И уже когда они начали отъезжать от разрушенного хранилища, то в погоню за ними устремились прибывшие на место полицейские, которые сумели уничтожить троих из нападавших. Однако грабителям удалось оторваться от погони и они быстро двинулись в сторону бразильской границы на территорию, которой в итоге они и пробрались, конечно, вместе со всеми деньгами. Улов составил почти 40 млн долларов США, что по парагвайским меркам считается "ограблением века".

Рейтер пишет, что по сведениям парагвайской полиции это были члены вооруженной группировки, которае называет себя "Первое командование столицы". И по последним сообщениям, сейчас к их поискам подключилась и бразильская полиция. По самым скромным подсчётам, каждому участвовавшему в этом ограблении светит как минимум по 1 млн долларов наличными, "на брата".

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58ff3c023d628
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Семье, у которых отобрали детей неизвестный купил новый дом OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 3 23.02.2017 21:48
В России сегодня 35 млн человек получают до 15 тысяч рублей (250 долларов) в месяц Room Политика и экономика 41 11.01.2017 00:14
В центре Киева у мужчины отобрали сумку с 2 млн грн moskva Курилка 2 16.06.2016 00:54
Нацбанк вводит аутсорсинг на услуги инкассаторов kovga Новости в мире финансов и инвестиций 1 29.12.2015 03:36
В Крыму силой отобрали собственности на 1 млрд долларов zhuann Новости в мире финансов и инвестиций 6 12.01.2015 23:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Обучение Волновому Анализу По Авторской Системе
От Karakulov Kairat в разделе «Торговые стратегии»
Аватар Denver10
На чем можно было заработать в январе
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар iddqd45
Тема iddqd45 - верну от 100 до 300% реф в проекте FXDU.ru
От iddqd45 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Titantrade - titantrade.com
От liontik в разделе «Брокеры бинарных опционов»
Аватар upline
О применении "регулятивных песочниц" в финтехе
От upline в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Максимм
ПАММ-счет fxstep:12583 (ForexTrend)
От Максимм в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
409,002
Тем
466,547
Сообщений
11,516,025

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube