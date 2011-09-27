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LoveCrafts привлекла $33 млн для расширения платформы для любителей handmade

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LoveCrafts привлекла $33 млн для расширения платформы для любителей handmade

LoveCrafts платформа для продаж и сайт для коммуникации handmade мастеров, привлекла $33 млн. Раунд проходил по главе с Scottish Equity Partners и частичным участием Balderton и Highland Europe.

Платформа LoveCrafts основана в Лондоне в 2012 году - является торговой площадкой и местом для общения рукодельников, похожие сайты LoveKnitting.com и LoveCrochet.com. В основу положен принцип социальной сети для разного рода мастеров, которые могут поделиться своими работами, историей их создания и фотографиями получившегося результата.

Полученные инвестиции, являются не первой финансовой поддержкой платформы, до этого, представители LoveCrafts уже смогли привлечь порядка $27 млн. Полученные деньги будет использованы для расширения числа пользователей платформы и функциональных возможностей. Сервис будет обновлен не только благодаря новому функционалу, но и благодаря увеличению числа рукодельнических ниш.

Основатель LoveCrafts Эдвард Гриффит, сообщил, что основной целью сайта, всегда было и будет, объединение рукодельников, дизайнеров, просто креативных личностей со всего мира. Все это поможет создать крупное мировое handmade сообщество, обеспечивающее не только возможность общения и обмена опытом, но и помощи в продаже своих эксклюзивных вещей.

Онлайн торговые площадки предоставляющие возможность покупателям общаться с продавцами, стали двигателем цифровой экономики. Почему именно так? Посмотрите статистику таких мировых гигантов розничной торговли, как eBay и Amazon. Прибыль обеих компании растет уже многие годы, что позволило охватить весь мир и сделать людей более лояльными к покупкам в интернете. Именно такая тенденция может стать ключевым фактором роста клиентов площадки.

Перевод специально для MMGP.ru

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инвестиции, сайт
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