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Стартап BluHaptics получил финансирование от NASA для управления роботами в космосе

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Стартап BluHaptics получил финансирование от NASA для управления роботами в космосе


Стартап из Сиэтла BluHaptics, занимающийся разработкой программного обеспечения для дистанционного управления глубоководными и наземными робототехническими системами, получил финансирование от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Данный грант был присужден в рамках программы NASA по развитию инноваций в сфере малого бизнеса в 2017 году. Предусматривается, что контракт для стартапа BlueHaptics будет действовать в течение шести месяцев, в результате общая сумма финансирования достигнет 125 тысяч долларов. В прошлом году эта компания получила грант от Национального научного фонда для разработки программного обеспечения по дистанционному управлению техникой при выполнении различных подводных работ. Коммерческая презентация данного приложения для подводных манипуляторов запланирована на лето текущего года.





Стартап BluHaptics планирует использовать полученные средства для адаптации своего уникального программного обеспечения для его дальнейшего успешного применения во время проведения дистанционных роботизированных операций в космосе.

Возглавляемая генеральным директором Доном Пикерингом, компания BluHaptics сочетает в себе самые передовые приложения для моделирования различных ситуаций в режиме реального времени, оперативное реагирование на них и машинное обучение в едином инновационном решении, которое можно использовать для эффективного мониторинга, решения различных задач и максимально точного управления роботами в режиме реального времени в подводной, наземной и космической среде.


Потенциальные направления для дальнейшего космического применения программного обеспечения данного стартапа включают в себя использование рабочих роботов для ремонта или проведения обслуживания орбитальных спутников, обслуживания космических станций, работ над программами освоения Луны и Марса для создания пригодных для жизни условий или обеспечения функционирования систем жизнеобеспечения до того времени, как космонавты высадятся на эти планеты.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/04/bluha...a-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/58ff37711c83f
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