Ранние инвестиции Yahoo в Snap сейчас оцениваются в 97 000 000$

Больной гигант интернет индустрии Yahoo с самого начала поверил в Snap, разработчика мобильного приложения с исчезающими фото и видео Snapchat.
По состоянию на 24 апреля, почти через 2 месяца, после того как акции Snap выпустили в продажу, стоимость пакета акций Snap, которую приобрел Yahoo, составила около 97.6 миллионов долларов. Всего по сообщениям комиссии ценных бумаг Yahoo купил 4.6 миллиона акций Snap, из них 2.3 миллиона простых акций, оставшиеся 2.3 миллиона акций могут быть конвертированы в простые.
По данным осведомленных инсайдеров, компания Yahoo, купила в 2014 году около 2,3 млн. привилегированных акций Snap на сумму 25 млн. долл. Совет директоров Snap добавил еще 2,3 млн. обычных акций в 2016 году, по которым начисляются дивиденды для акционеров.
Когда Yahoo первоначально приобрела свою долю в Snap, она использовала часть денежных средств полученных от предыдущих инвестиций в Alibaba, сделав ставку на финансирование проекта Snapchat. Домыслов было хоть отбавляй почему именно Snap привлек внимание Yahoo после успешных инвестиций в Alibaba. И в тоже время доходы, полученные от Snap заметно меркнут по сравнению с тем, что Yahoo получил от Alibaba. В то время как стоимость акций Yahoo в Snap увеличилась примерно в четыре раза, поскольку они первыми инвестировали в компанию, пакет акций Yahoo в Alibaba вырос в 43 раза от своего первоначального размера.
Но судьба акций Yahoo в Snap будет такой же, как и акций Alibaba. Когда Verizon, наконец, закроет сделку по покупке операциональной системы Yahoo (которая, как ожидается, произойдет в июне), инвестиционный портфель Yahoo, в том числе акции Snap и Alibaba, будет переведен в инвестиционную компанию под названием “Altaba”— гибрид слов “альтернатива” и “Алибаба.” Всего под управлением данной компании будет находиться активов на сумму около 60 миллиардов долларов.
Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
https://venturebeat.com/2017/04/24/y...-97-6-million/
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