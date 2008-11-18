Ученые расшифровали древнейшее послание о глобальной катастрофе

Британские исследователи из Эдинбургского университета на юго-востоке Турции обнаружили послание о глобальной катастрофе. Это послание нанесено в виде рисунков на каменные столбы, которые находятся в храмовом комплексе Гебекли-Тепе на Армянском нагорье. Эксперты оценили, что возраст этих камней составляет 12 тысяч лет, что совпадает с сильнейшими климатическими изменениями на Земле.
Древнейшие артефакты с посланием о глобальной катастрофе, по мнению экспертов, были созданы местными жителями Гебекли-Тепе в тот момент, когда на нашей планете наступил период позднего похолодания, вызванный падением кометы. Исследователи считают, что на каменных столбах люди задокументировали столкновение Земли с небесным телом, что, по данным ученых, произошло в 10 899 году до нашей эры.
Древнейшее послание о глобальной катастрофе, расшифрованное исследователями, содержит рисунки, на которых изображены животные и люди без головы. По мнению специалистов, этими персонажами древние предки хотели показать последствия катаклизма, в результате которого погибло много людей и животных.
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