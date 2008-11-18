Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,002 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Ученые расшифровали древнейшее послание о глобальной катастрофе

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Верите ли вы в астрологию, гадание, сонники, эзотерику, магию и НЛО? Если да, то этот раздел именно для вас.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:18
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,515
Благодарностей: 2,294
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Ученые расшифровали древнейшее послание о глобальной катастрофе
Британские исследователи из Эдинбургского университета на юго-востоке Турции обнаружили послание о глобальной катастрофе. Это послание нанесено в виде рисунков на каменные столбы, которые находятся в храмовом комплексе Гебекли-Тепе на Армянском нагорье. Эксперты оценили, что возраст этих камней составляет 12 тысяч лет, что совпадает с сильнейшими климатическими изменениями на Земле.



Древнейшие артефакты с посланием о глобальной катастрофе, по мнению экспертов, были созданы местными жителями Гебекли-Тепе в тот момент, когда на нашей планете наступил период позднего похолодания, вызванный падением кометы. Исследователи считают, что на каменных столбах люди задокументировали столкновение Земли с небесным телом, что, по данным ученых, произошло в 10 899 году до нашей эры.

Древнейшее послание о глобальной катастрофе, расшифрованное исследователями, содержит рисунки, на которых изображены животные и люди без головы. По мнению специалистов, этими персонажами древние предки хотели показать последствия катаклизма, в результате которого погибло много людей и животных.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам
Rost77 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ООН предупреждает о самой масштабной гуманитарной катастрофе с 1945 года alex13r Политика и экономика 22 19.03.2017 16:38
Сбербанк спишет долги погибших в катастрофе Ту-154 МОЛ Политика и экономика 3 29.12.2016 22:11
Глава «ВТБ Лизинга» и его замы выжили в катастрофе Ми-8 Марсель Шарафиев Новости в банковской сфере и страховании 0 16.08.2015 10:41
Скрытое послание Cempion Маркетинг: общий форум 8 05.08.2010 22:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mtombo
1stconcept - 1stconcept.biz
От mtombo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Акции Сбербанка, Аерофлота, Газпрома, МТС
От blackintenum в разделе «Российские эмитенты»
Аватар pilot10
Аукцион по продаже биткоинов
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Goldrichfund - goldrichfund.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Скандал на рынке Форекс: что выявят записи в Фейсбук?
От Милаф в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Павел Бор
Инвестомания (031): Формирование портфеля в условиях нестабильности
От Павел Бор в разделе «Интервью»
.     
Пользователей
409,002
Тем
466,547
Сообщений
11,516,028

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube