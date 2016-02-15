Создатель Wikipedia инвестирует в свой новый проект с новостями StopFake

Дмимми Уэйлс инвестирует в свою новую идею направленную на борьбу с фейковыми новостями
Отец самой популярной интернет-энциклопедии в мире инвестирует в свое новое детище. Новый проект будет направлен на борьбу с фейковыми новостями. Такой новостью поделился Джимми Уэйлс в интервью Business Insider. В проекте будет вестись борьба с откровенно поддельными новостными сюжетами, а так же новостями которые не вызывают доверия.
Новый проект имеет имя Wikitribune. Он будет сочетать данные с Википедии и анализированные данные с новостных сборщиков. Этакий агрегатор новостей с информацией интернет библиотеки. Как и в самой Википедии, новости Wikitribune можно будет редактировать простым пользователям сети. В проекте уже участвуют журналисты с мировыми именами и просто волонтеры. Однако как отметил создатель, работы хватит на всех, и работать будут все на равных правах.
Джимми Уэйлс создал компанию по сбору средств, которые направятся на оплату работы журналистов и волонтеров. В платах проекта пригласить около 10 высококачественных журналистов, но штурвал управления и главного редактора Джимми оставляет себе.
Модель которую обрисовал Джимми будет выглядеть примерно вот так:
Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru