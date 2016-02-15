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Создатель Wikipedia инвестирует в свой новый проект с новостями StopFake

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Создатель Wikipedia инвестирует в свой новый проект с новостями StopFake


Дмимми Уэйлс инвестирует в свою новую идею направленную на борьбу с фейковыми новостями

Отец самой популярной интернет-энциклопедии в мире инвестирует в свое новое детище. Новый проект будет направлен на борьбу с фейковыми новостями. Такой новостью поделился Джимми Уэйлс в интервью Business Insider. В проекте будет вестись борьба с откровенно поддельными новостными сюжетами, а так же новостями которые не вызывают доверия.

Новый проект имеет имя Wikitribune. Он будет сочетать данные с Википедии и анализированные данные с новостных сборщиков. Этакий агрегатор новостей с информацией интернет библиотеки. Как и в самой Википедии, новости Wikitribune можно будет редактировать простым пользователям сети. В проекте уже участвуют журналисты с мировыми именами и просто волонтеры. Однако как отметил создатель, работы хватит на всех, и работать будут все на равных правах.

Джимми Уэйлс создал компанию по сбору средств, которые направятся на оплату работы журналистов и волонтеров. В платах проекта пригласить около 10 высококачественных журналистов, но штурвал управления и главного редактора Джимми оставляет себе.

Модель которую обрисовал Джимми будет выглядеть примерно вот так:


Уникальность: 100.00%
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Метки
бизнес, инвестиции, стартап
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