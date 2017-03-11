Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/AUD. Графики H1, H4.
Валютная пара EUR/AUD также должна быть в арсенале, особенно, глядя на дневки, где она успешно "скакала" от уровня к уровню. На более мелких ТФ тоже есть успешные отскоки, в то время, как сигналы на пробой здесь большая редкость. Волатильность здесь средняя, резкие движения сильно отличающиеся от общей тенденции бывают довольно редко.
Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/AUD. Графики H1, H4.
На Н4 пара приблизилась к уровню +1/8 (1.4465). Следует отметить, что цена не могла пробить уровень 8/8 (1.4404) и сделала это только сейчас, поэтому, скорее всего она продолжит рост к уровню +2/8 (1.4526). Об этом сигнализируют также растущие STH4 c STD1. Каких-либо локальных уровней, откуда бы цена падала в прошлом, пара не достигла, отсюда и напрашивается сценарий бычий.
Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/AUD. Графики H1, H4.
Картинка на Н1 не слишком отличается от Н4 по причине опять же одинаковости уровней. Но здесь после достижения уровня +1/8 (1.4465) имеется попытка отскочить от него. Следовательно, откат в район отметки на слиянии уровня 8/8 (1.4404) вполне вероятен, тем более, учитывая то, что после пересечения двух ST пара до сих пор не совершила откат к старшему STH4.