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Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/AUD. Графики H1, H4.

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"Аналитика по уровням Мюррея. Практический трейдинг". На рынке ничего не меняется" - авторский блог пользователя Leonidas2013
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Старый Сегодня, 14:53
#1
Интересующийся
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 83
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Записей в FX-блоге: 26
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Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/AUD. Графики H1, H4.
Валютная пара EUR/AUD также должна быть в арсенале, особенно, глядя на дневки, где она успешно "скакала" от уровня к уровню. На более мелких ТФ тоже есть успешные отскоки, в то время, как сигналы на пробой здесь большая редкость. Волатильность здесь средняя, резкие движения сильно отличающиеся от общей тенденции бывают довольно редко.
Leonidas2013 на форуме  
Старый Сегодня, 14:59
#2
Интересующийся
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 83
Благодарностей: 32
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 26
КП: 0.000
Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/AUD. Графики H1, H4.
На Н4 пара приблизилась к уровню +1/8 (1.4465). Следует отметить, что цена не могла пробить уровень 8/8 (1.4404) и сделала это только сейчас, поэтому, скорее всего она продолжит рост к уровню +2/8 (1.4526). Об этом сигнализируют также растущие STH4 c STD1. Каких-либо локальных уровней, откуда бы цена падала в прошлом, пара не достигла, отсюда и напрашивается сценарий бычий.
Миниатюры
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Leonidas2013 на форуме  
Старый Сегодня, 15:06
#3
Интересующийся
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 83
Благодарностей: 32
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 26
КП: 0.000
Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/AUD. Графики H1, H4.
Картинка на Н1 не слишком отличается от Н4 по причине опять же одинаковости уровней. Но здесь после достижения уровня +1/8 (1.4465) имеется попытка отскочить от него. Следовательно, откат в район отметки на слиянии уровня 8/8 (1.4404) вполне вероятен, тем более, учитывая то, что после пересечения двух ST пара до сих пор не совершила откат к старшему STH4.
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