Краудсейл Gnosis собрал $12,5 млн за 10 минут

Команда Gnosis провела молниеносный краудсейл проекта, собрав запланированную сумму в $12,5 млн всего за 10 минут.
Краудсейл стартовал 24 апреля в 17:00 GMT с цены 30 долларов за 1 токен Gnosis (GNO). Через 10 минут токены были проданы 762 инвесторам по финальной цене 29,8488 $ или 0,597 ETH. Таким образом, всего удалось привлечь 250 000 ETH, что эквивалентно $12,5 млн.
Биржа Poloniex анонсировала добавление токенов Gnosis через неделю после окончания краудсейла.
Как указано на сайте , краудсейл был организован по принципу голландского аукциона, когда в начале устанавливается самая высокая цена и постепенно снижается, до той, на которую согласится первый покупатель. Другими словами, пользователи сами определяют, какую максимальную цену они готовы отдать за токены. По замыслу организаторов, это было сделано для того, чтобы предотвратить чрезмерный ажиотаж на старте продаж.
Gnosis представляет собой рынок прогнозов, основанный на платформе Ethereum. Ее разработчики Стефан Джордж и Мартин Коппельман считают, что продукт положит начало рынку прогнозов и предсказаний, создаваемых самими пользователями. Конкурентом Gnosis является платформа Augur, которая была запущена в 2015 году и привлекла 4200 BTC и 549000 ETH за двое суток после начала работы.
Ранее ForkLog сообщал о том, что в первый день ICO EncryptoTel удалось собрать более $1 млн.