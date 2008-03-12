ViceCity - vicecity.club

Я не админ/владелец проекта, проект ViceCity добавлен на мониторинг
Старт 25.04.17
Посмотреть/Зарегистрироваться
Описание:
«ViceCity» — это социальная и инвестиционная игра, в которой Вы сможете почувствовать себя настоящим инвестором и заработать реальные деньги!
Всем известно, что один из самых надежных видов инвестиций – это инвестиции в недвижимость. Цель игры – покупка недвижимости.
Вы инвестируете в покупку жилых домов, парковок, производственных и развлекательных сооружений, и каждый из этих объектов недвижимости будет стабильно приносить Вам реальный доход.
Забудьте про игры, в которых вложения денег влияют лишь на Вашу позицию в рейтинге.
Довольно впустую тратить время на онлайн-игры, где единственной наградой для Вас будет количество набранных виртуальных «очков». Играйте и зарабатывайте реальные деньги!
«ViceCity» — это действенный способ приумножить ваши инвестиции просто наслаждаясь увлекательным процессом игры.
Присоединяйтесь к нам, и Вы проведёте время интересно и с пользой для своего кошелька!
Инвестиционные планы:
Гостевой дом
99 руб. стоимость дома
0,70 руб. дохода в день
21% дохода в месяц
Простой дом
299 руб. стоимость дома
2,20 руб. дохода в день
22% дохода в месяц
Дом с верандой
699 руб. стоимость дома
5,30 руб. дохода в день
23% дохода в месяц
Двухэтажный дом
999 руб. стоимость дома
8,00 руб. дохода в день
24% дохода в месяц
Малая резиденция
1 499 руб. стоимость дома
12,40 руб. дохода в день
25% дохода в месяц
Большая резиденция
2 499 руб. стоимость дома
21,60 руб. дохода в день
26% дохода в месяц
Паркинг
3 499 руб. стоимость дома
31,40 руб. дохода в день
27% дохода в месяц
Многоквартирный дом
5 999 руб. стоимость дома
56,00 руб. дохода в день
28% дохода в месяц
Нефтебаза
7 999 руб. стоимость дома
77,00 руб. дохода в день
29% дохода в месяц
Гостиница
10 999 руб. стоимость дома
110,00 руб. дохода в день
30% дохода в месяц
Швейная фабрика
15 999 руб. стоимость дома
165,00 руб. дохода в день
31% дохода в месяц
Стадион
29 999 руб. стоимость дома
320,00 руб. дохода в день
32% дохода в месяц
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Visa/MasterCard, Яндекс.Деньги, QIWI
Выплаты:
инстант
Реф.система:
15-4%
Тех часть:
Verif. PM, Comodo SSL, cloudflare DDoS
Наш депозит(листинг):
OPERATION №346157210
Operation date: 25 Apr 2017 12:54
Operation ID: 346157210
Operation type: transfer
Shop: vicecity.club
Status: success
Debited: 8 103.24 p
Credited: 8 103.24 p