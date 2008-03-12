Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ViceCity - vicecity.club

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 14:16
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,111
Благодарностей: 2,467
Записей в блоге: 35
УГ: 6
КП: 0.255
подарки
ViceCity - vicecity.club
Я не админ/владелец проекта, проект ViceCity добавлен на мониторинг

Старт 25.04.17



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Описание:

«ViceCity» — это социальная и инвестиционная игра, в которой Вы сможете почувствовать себя настоящим инвестором и заработать реальные деньги!

Всем известно, что один из самых надежных видов инвестиций – это инвестиции в недвижимость. Цель игры – покупка недвижимости.

Вы инвестируете в покупку жилых домов, парковок, производственных и развлекательных сооружений, и каждый из этих объектов недвижимости будет стабильно приносить Вам реальный доход.

Забудьте про игры, в которых вложения денег влияют лишь на Вашу позицию в рейтинге.

Довольно впустую тратить время на онлайн-игры, где единственной наградой для Вас будет количество набранных виртуальных «очков». Играйте и зарабатывайте реальные деньги!

«ViceCity» — это действенный способ приумножить ваши инвестиции просто наслаждаясь увлекательным процессом игры.

Присоединяйтесь к нам, и Вы проведёте время интересно и с пользой для своего кошелька!

Инвестиционные планы:

Гостевой дом
99 руб. стоимость дома
0,70 руб. дохода в день
21% дохода в месяц

Простой дом
299 руб. стоимость дома
2,20 руб. дохода в день
22% дохода в месяц

Дом с верандой
699 руб. стоимость дома
5,30 руб. дохода в день
23% дохода в месяц

Двухэтажный дом
999 руб. стоимость дома
8,00 руб. дохода в день
24% дохода в месяц

Малая резиденция
1 499 руб. стоимость дома
12,40 руб. дохода в день
25% дохода в месяц

Большая резиденция
2 499 руб. стоимость дома
21,60 руб. дохода в день
26% дохода в месяц

Паркинг
3 499 руб. стоимость дома
31,40 руб. дохода в день
27% дохода в месяц

Многоквартирный дом
5 999 руб. стоимость дома
56,00 руб. дохода в день
28% дохода в месяц

Нефтебаза
7 999 руб. стоимость дома
77,00 руб. дохода в день
29% дохода в месяц

Гостиница
10 999 руб. стоимость дома
110,00 руб. дохода в день
30% дохода в месяц

Швейная фабрика
15 999 руб. стоимость дома
165,00 руб. дохода в день
31% дохода в месяц

Стадион
29 999 руб. стоимость дома
320,00 руб. дохода в день
32% дохода в месяц

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Visa/MasterCard, Яндекс.Деньги, QIWI

Выплаты: инстант

Реф.система: 15-4%

Тех часть: Verif. PM, Comodo SSL, cloudflare DDoS



Наш депозит(листинг):

OPERATION №346157210

Operation date: 25 Apr 2017 12:54
Operation ID: 346157210
Operation type: transfer
Shop: vicecity.club
Status: success
Debited: 8 103.24 p
Credited: 8 103.24 p
__________________
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 15:01
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 291
Благодарностей: 25
УГ: 27
КП: 0.035
Re: ViceCity - vicecity.club
Это в другой раздел надо http://mmgp.ru/forumdisplay.php?f=569
__________________
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biznesunions на форуме  
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